Инвесторы перестанут доверять криптовалюте и вернутся к золоту, – эксперт

Спрос на золото вырастет после усиления давления на криптовалюты со стороны властей различных государств мира. Об этом заявил известный инвестор председатель правления Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По мнению эксперта, оборот и создание криптовалют уже становятся неконтролируемыми, что снижает доверие правительств к ним и отрицательно влияет на курс криптовалют.

"Люди нуждаются в средствах платежа, но таких, которым они могут доверять. Прямо сейчас с уровнем доверия все хорошо – люди продают и покупают биткоины, они считают этот рынок нормальным, но настанет день, когда правительства примут жесткие меры, и вы увидите, что валюты начнут падать", – пояснил Мобиус.

При этом, в такой ситуации наиболее предсказуемым и контролируемым активом останется золото, которое в итоге опять привлечет внимание инвесторов.

"Можно будет наблюдать возвращение к золоту, потому что инвесторов начнет интересовать, можно ли действительно доверять этим валютам", – сказал Мобиус.

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