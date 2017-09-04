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Главная » Деньги » Инвесторы перестанут доверять криптовалюте и вернутся к золоту, – эксперт

Инвесторы перестанут доверять криптовалюте и вернутся к золоту, – эксперт

Инвесторы перестанут доверять криптовалюте и вернутся к золоту, – эксперт
Фото: cryptocoinsnews.com

Мировые правительства опасаются использования токенов для финансирования терроризма

04.09.17 53
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Спрос на золото вырастет после усиления давления на криптовалюты со стороны властей различных государств мира. Об этом заявил известный инвестор председатель правления Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По мнению эксперта, оборот и создание криптовалют уже становятся неконтролируемыми, что снижает доверие правительств к ним и отрицательно влияет на курс криптовалют.

"Люди нуждаются в средствах платежа, но таких, которым они могут доверять. Прямо сейчас с уровнем доверия все хорошо – люди продают и покупают биткоины, они считают этот рынок нормальным, но настанет день, когда правительства примут жесткие меры, и вы увидите, что валюты начнут падать", – пояснил Мобиус.

При этом, в такой ситуации наиболее предсказуемым и контролируемым активом останется золото, которое в итоге опять привлечет внимание инвесторов.

"Можно будет наблюдать возвращение к золоту, потому что инвесторов начнет интересовать, можно ли действительно доверять этим валютам", – сказал Мобиус.

Напомним, НБУ создаст рабочую группу для анализа правового статуса Bitcoin. А пока в Нацбанке не могут определить, что это такое.

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