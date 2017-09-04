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Главная » Деньги » После рекордного роста курс биткоина значительно упал

После рекордного роста курс биткоина значительно упал

После рекордного роста курс биткоина значительно упал
Фото: mql5-com

Во время сегодняшних торгов курс биткоина колебался между $4,63 тыс. и $4,29 тыс.

04.09.17 1363
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Криптовалюта биткоин сегодня, 4 сентября, потеряла в цене от 8% до 15% после рекордного роста курса до $5,01 тыс. Это следует из данных CoinDesk, передает LIGA.net.

Во время сегодняшних торгов курс биткоина колебался между $4,63 тыс. и $4,29 тыс.

В августе в Goldman Sachs прогнозировали снижение курса биткоина почти вдвое. Такое мнение высказала глава отдела технической стратегии инвестбанка Шеба Джафари.

По ее прогнозам, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.

Напомним, в Нацбанке заявили, что Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать.

Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.

 

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