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Главная » Деньги » Эксперты подсчитали общую стоимость всей недвижимости в мире

Эксперты подсчитали общую стоимость всей недвижимости в мире

Эксперты подсчитали общую стоимость всей недвижимости в мире
Фото: sobytiya.net

Более 70% от общей суммы приходится на десять стран

05.09.17 11
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Совокупная стоимость всей коммерческой и жилой недвижимости мира составляет 200 триллионов долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Savills, передает УНИАН.

Более 70% ($141,5 трлн) от этой суммы приходится на десять стран.

Первое место рейтинга занял Китай, все здания которого стоят $42,7 трлн. Вторую строчку получили США ($42,1 трлн). Общая стоимость недвижимости в Китае и США равна $84,8 трлн, что составляет 42% от стоимости всей недвижимости мира.

Япония, Великобритания, Индия, Германия, Франция, Бразилия, Италия и Россия замыкают десятку лидеров. На эти государства приходится 28% всей стоимости мировой недвижимости ($56,8 трлн).

При этом все жилые здания в мире стоят вместе $168,5 трлн (84% от общей стоимости).

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