Мужчины в Украине зарабатывают на 27% больше женщин, - Госстат

В Украине в первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 26,6%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики.

За первое полугодие среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины в Украине составила 7779 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6243 грн.

Наиболее высокие зарплаты в Украине фиксируются в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 16 469 грн, а женщины - 10 846 грн.

Наиболее низкий уровень зарплат - в сфере временного размещения и организации питания: у мужчин – 5254 грн, у женщин – 4736 грн.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2017 года составила 7339 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 36,6%.