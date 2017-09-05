Международные резервы Украины достигли 18 млрд долларов, - НБУ

Международные резервы Украины в августе увеличились на 1,3% до $18,035 млрд . Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Украины.

"Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн или 1,3%", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины в августе пополнил международные резервы благодаря покупке валюты на межбанковском рынке на $278 млн.