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Главная » Деньги » Международные резервы Украины достигли 18 млрд долларов, - НБУ
Международные резервы Украины достигли 18 млрд долларов, - НБУ
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

Международные резервы Украины достигли 18 млрд долларов, - НБУ

По итогам августа резервы выросли на $240 млн

05.09.17 118
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Международные резервы Украины в августе увеличились на 1,3% до $18,035 млрд . Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Украины.

"Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн или 1,3%", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины в августе пополнил международные резервы благодаря покупке валюты на межбанковском рынке на $278 млн.

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