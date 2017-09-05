Украина входит в десятку крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС, - МЭРТ

Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

"Соглашение об ассоциации с ЕС начало действовать полностью 1 сентября. Но у нас и до этого накопилось много побед свободной торговли. Делимся ими. По результатам 6 месяцев 2017 года Европейский союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9 %. Важно, что объемы экспорта в ЕС составили $9,4 млрд и увеличились на 22,8% или на $1,7 млрд. Сегодня мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что также растут инвестиции в производство на территории Украины для экспорта на рынок ЕС. Так, во Львовской области благодаря инвестициям открыли новые мощности завода "Электроконтакт" по производству кабельной продукции, которая затем поставляется для BMW, Opel і Mercedes.

"Показатели экспорта изолированных проводов и кабелей начали существенно расти. В 2016 году рост был на 7,5%, а уже в первом полугодии 2017 - на 16,3%", - сообщили в МЭРТ.

Напомним, за первое полугодие этого года во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн.