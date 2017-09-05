В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию

Нужно знать составляющие – количество лет страхового стажа и показатель, связанный с индивидуальной заработной платой

Министр социальной политики Андрей Рева утверждает, что пенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственного пенсионного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Формула, по которой будут рассчитывать пенсии, не является сложной, однако нужно знать составляющие этой формулы – количество лет страхового стажа и показатель, связанный с индивидуальной заработной платой, которые достаточно просто подставить в формулу и получить в результате размер своей пенсии", – объяснил Рева.

Если сосчитать продолжительность страхового стажа не является проблемой, то коэффициент заработной платы требует отдельного внимания, ведь размер зарплаты работника и средней зарплаты по стране менялись со временем.

"Для людей, которые работали до и после 2000 года, существуют разные методики исчисления индивидуального коэффициента заработка, ведь даже денежные единицы были разными. Поэтому сравнивается заработная плата по каждому месяцу со средней заработной платой в те месяцы по стране. Таким образом, выводится коэффициент, который является уникальным для каждого гражданина", – объяснил Рева.

Он отметил, что высчитать самому этот коэффициент сложно, однако можно обратиться в органы Пенсионного фонда, в распоряжении которых есть соответствующие данные для каждого украинца, и узнать, как именно увеличится размер пенсии после проведения реформы.

Формула расчета пенсионного обеспечения после проведения пенсионной реформы будет такой:

Размер пенсии = Сз х Икз х Кс

Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии;

Икз - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, из которой платились взносы - эту информацию каждый может получить в любом отделении Пенсионного фонда);

Кс - коэффициент страхового стажа, который определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.