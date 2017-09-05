Украина начала подготовку к выпуску евробондов

Для этого наняли банки BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan

Украина поручила банкам организацию первого выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита с 2013 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНИАН.

"Украина наняла для этого BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Банки отказались от комментариев", – пишет агентство.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк анонсировал возобновление присутствия Украины на рынке международных облигаций уже этой осенью с размещением евробондов на $1 млрд.

Согласно обновленному меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на $1 млрд с доходностью 9%.

По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года, Украина будет ежегодно привлекать по $2 млрд на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит $3 млрд.