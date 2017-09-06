Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Глава российского ВТБ констатировал невозможность продажи украинских "дочек"
Глава российского ВТБ констатировал невозможность продажи украинских "дочек"
Андрей Костин / Фото: The Insider

Глава российского ВТБ констатировал невозможность продажи украинских "дочек"

Андрей Костин считает, что из Украины придется "свертываться"

06.09.17 257
000

Российскому банку ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума, передает Интерфакс.

По словам Костина, Национальный банк Украины пока не одобрил ни одной заявки от потенциальных покупателей ВТБ, поэтому банк намерен сокращать бизнес в Украине и заняться продажей активов и залогов.

"Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда (с Украины, - ред.) свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", - сказал Костин.

Напомним, в Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украина начала подготовку к выпуску евробондовНовую криптовалюту планируют запустить в 2018 году ведущие банки мираЕще один российский банк отключают от SWIFT

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23888
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10314
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4260
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4046
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2137
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1264
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2680
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 4846 / 6752
  2. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4827 / 5127
  3. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 4373 / 4947
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3522 / 53341
  5. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3390 / 3721
  6. Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева 2661 / 3033
  7. Путин грозится поставками оружия террористам, - Турчинов 2314 / 2634
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 34 / 6752
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 27 / 53341
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 22 / 2003
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 10314
  5. В Украине вводится 12-летнее школьное обучение 12 / 1258
  6. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 4947
  7. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 9 / 5127
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.