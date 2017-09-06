Глава российского ВТБ констатировал невозможность продажи украинских "дочек"

Российскому банку ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума, передает Интерфакс.

По словам Костина, Национальный банк Украины пока не одобрил ни одной заявки от потенциальных покупателей ВТБ, поэтому банк намерен сокращать бизнес в Украине и заняться продажей активов и залогов.

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"Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда (с Украины, - ред.) свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", - сказал Костин.

Напомним, в Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).