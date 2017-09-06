Украинцы заплатили за коммунальные услуги 113%

С начала года граждане платят больше, чем потребляют

Уровень расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 113%, то есть граждане платят больше, чем потребляют.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания правительства, пишут СМИ.

"Как платит население? Когда нам говорят, что сегодня задолженность населения растет за оплату коммунальных услуг, то я хочу показать цифру, где у нас практически на сегодняшний день 113% расчета населения за ЖКУ", - сказал он.

Зубко подчеркнул, что этот показатель колеблется в зависимости от областей, но в целом в 2017 году население уплатило за ЖКУ больше, чем потребило.

Напомним, жителей Киева предупреждают об ошибках в июльских платежках.