Минфин передал в Кабмин проект госбюджета-2018

Александр Данилюк уверяет, что в этом году бюджета "под елочку" точно не будет

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на 2018 год. Об этом написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа", - написал министр.

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Данилюк отметил, что бюджет на 2018 год - "реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу". К тому же, по его словам, впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.

"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета первый раз превысили 1 трлн грн и достигли 1 трлн 30 млрд грн", - резюмировал глава Минфина.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует 15 сентября 2017 года внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год".