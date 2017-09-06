Минфин передал в Кабмин проект госбюджета-2018

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на 2018 год. Об этом написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа", - написал министр.
Данилюк отметил, что бюджет на 2018 год - "реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу". К тому же, по его словам, впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.
"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета первый раз превысили 1 трлн грн и достигли 1 трлн 30 млрд грн", - резюмировал глава Минфина.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует 15 сентября 2017 года внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год".