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Главная » Деньги » Минфин передал в Кабмин проект госбюджета-2018
Минфин передал в Кабмин проект госбюджета-2018
Фото: facebook.com/o.danyliuk

Минфин передал в Кабмин проект госбюджета-2018

Александр Данилюк уверяет, что в этом году бюджета "под елочку" точно не будет

06.09.17 41
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Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на 2018 год. Об этом написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа", - написал министр.

Данилюк отметил, что бюджет на 2018 год - "реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу". К тому же, по его словам, впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.

"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета первый раз превысили 1 трлн грн и достигли 1 трлн 30 млрд грн", - резюмировал глава Минфина.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует 15 сентября 2017 года внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год".

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