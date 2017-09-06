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Главная » Деньги » Вице-премьер-министр назвал возможную дату запуска накопительной пенсионной системы

Вице-премьер-министр назвал возможную дату запуска накопительной пенсионной системы

Вице-премьер-министр назвал возможную дату запуска накопительной пенсионной системы
Павел Розенко / Фото из открытых источников

Комитет ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал соответствующее предложение

06.09.17 1165
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Второй уровень пенсионного страхования – накопительная пенсионная система заработает уже с 1 января 2019 года. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"С 1 января 2019 заработает второй уровень пенсионного страхования – накопительная пенсионная система! Есть шанс для этого. То, о чем я говорю и пытаюсь пробить не менее 10 последних лет, наконец-то может быть реализовано", – написал Розенко.

По словам вице-премьера, комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал соответствующее предложение народных депутатов во главе с Юрием Соловьем, Павлом Ризаненко и Валерием Пацканом при подготовке пенсионной реформы ко второму чтению.

"Следим дальше за ситуацией. Должна подтвердить это решение еще Верховная Рада Украины. Украинцы имеют шанс получать достойные пенсии!" – добавил Розенко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы. По его словам, реформа солидарной системы позволит сформировать бездефицитный бюджет за счет детализации экономики.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец, который моложе 35 лет, будет самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет.

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