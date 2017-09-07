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Главная » Деньги » Операции по отмыванию средств в Европе достигли рекордных объемов, – Европол

Операции по отмыванию средств в Европе достигли рекордных объемов, – Европол

Операции по отмыванию средств в Европе достигли рекордных объемов, – Европол
Фото: businesspundit.com

Анализ показывает широкое разнообразие вариантов операций по отмыванию денег в Европе

07.09.17 270
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Случаи отмывания денег почти не расследуются в Европе, несмотря на то, что банки сообщают полиции о рекордном количестве подозрительных операций. Об этом заявил исполнительный директор Европола Роб Уэйнрайт, передает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

По данным 2014 года, европейские банки указали почти миллион операций, подозреваемых в отмывании денег. Это последний год, для которого доступны данные.

Анализ Европола показал, что только 1 из 10 случаев были расследованы, и Европол сейчас призывает банки предоставлять более подробные данные, чтобы помочь правоохранительным органам в проведении расследований.

"Наиболее неожиданно то, что только 10% ... расследовано полицией. Мы не далеко продвинулись", - сказал Уэйнрайт, добавив, что отмывание денег в значительной мере связано с торговлей наркотиками.

Анализ Европола подчеркивает широкое разнообразие вариантов операций по отмыванию денег в Европе, отмечается стойкое увеличение количества до почти миллиона случаев в 2014 году.

Это на 17% больше, чем в предыдущем году, и на две трети больше, чем в 2006-м. Только в Италии Европол обнаружил, что сумма денег, привлеченных к таким операциям, составила 164 млрд евро в 2014 году – примерно одна десятая часть экономики страны.

Однако, по оценкам Европола, количество конфискованных в результате расследований средств составляла лишь 1% от криминальных доходов преступников в ЕС.

Две трети транзакций, подозреваемых в отмывании денег в Европе, поступают из Британии и Нидерландов, это отчасти обусловлено размером финансовых центров в Лондоне и Амстердаме.

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