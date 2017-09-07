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Главная » Деньги » Украина может занять у иностранцев миллиард долларов уже в сентябре
Украина может занять у иностранцев миллиард долларов уже в сентябре
Фото: Kvedomosti.com

Украина может занять у иностранцев миллиард долларов уже в сентябре

Впервые с 2013 года

07.09.17 388
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Принятие Верховной Радой закона об освобождении нерезидентов от уплаты налогов по доходам от государственных ценных бумаг позволит правительству Украины выйти на рынок внешних заимствований уже в сентябре.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения в парламенте законопроекта 7052 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги", за принятие которого в целом впоследствии проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает УНИАН.

"Прошу принять этот закон за основу и в целом, чтобы уже в сентябре мы смогли сделать перезаимствования и, главное, – сэкономить средства государственного бюджета на обслуживание государственного долга", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что это совместная задача правительства и парламента.

"Это средства государственного бюджета, которые работают на весь реальный сектор экономики, на образование, на здравоохранение", - добавил он.

Правительство Украины, по информации источников, начало подготовку к первому с 2013 года выпуску евробондов на сумму до $1 млрд, поручив организацию этого выпуска банкам BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.

Министр финансов Украины Александр Данилюк анонсировал возобновление присутствия Украины на рынке международных облигаций уже этой осенью с размещением евробондов на $1 млрд.

Согласно обновленному меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на $1 млрд с доходностью 9%.

По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года, Украина будет ежегодно привлекать по $2 млрд на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит $3 млрд.

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