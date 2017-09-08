Цифры не врут. Какое будущее пророчат стране украинские учёные

Фокус узнал, о каких показателях следует знать тем, кому небезразлична судьба украинской экономики

В конце августа состоялся финальный этап Международной программы "Студенческая республика — 2017". Молодёжь днём говорила об образовании и будущем страны, а по ночам отрывалась на дискотеках и шумных посиделках.

Чем продолжительнее становились ночные тусы, тем тяжелее давались дневные факультативы с приглашёнными политологами, футурологами и философами. Однако выступление Андрея Николаенко, экс-атташе Посольства Украины в Республике Корея, вызвало в рядах слушателей оживление. Бывший дипломат поделился своими наблюдениями о том, как работают госорганы Южной Кореи. По мнению Николаенко, Украине есть чему поучиться у государств, сумевших сравнительно быстро модернизироваться и улучшить уровень жизни своих граждан.

Доктрина сбалансированного развития

По завершении выступления Андрей Николаенко презентовал книгу "Украина 2030", результат мозгового штурма группы украинских исследователей и преподавателей ведущих киевских вузов.

Книга состоит из трёх частей. В первой описана действующая модель экономического развития — "что имеем". Во второй и третьей — "к чему стремимся" и "как достичь".

В подборке Фокуса — самые сильные стороны украинской экономики, которые, по прогнозам авторов "Украина 2030", к 2020 году обеспечат ощутимый вклад в общий рост национальной экономики.

Многоотраслевая инфраструктура. "За последние пять лет промышленный сектор национальной экономики создаёт 1/6 украинского ВВП", — подчёркивают авторы "Украины 2013". В 2012-м доля продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в ВВП составляла18,2%, в 2016-м — 17,5%.

Индекс cчастья определяет, насколько эффективно жители разных используют природные ресурсы для обеспечения долгой, счастливой жизни через благополучие отдельного человека.

Место Украины в рейтинге: 70-е из 140 Индекс здоровья интегрально оценивает состояние здоровья населения и эффективность работы системы здравоохранения.

Место Украины в рейтинге: 118-е из 188 Индекс лёгкости ведения бизнеса позволяет оценить укомплектованность компоненты "Безопасность, свобода, равенство".

Место Украины в рейтинге: 80-е из 190

Образованный работоспособный человеческий капитал. "Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Украина занимает 34 позицию в рейтинге 140 стран", — напоминают учёные. В частности, "Охват высшим образованием" — 11 позиция, количество учёных и инженеров — 29 строчка, качество математической подготовки — 27 место, а по уровню начального образования мы 51-е.

Ресурсно-сырьевая база для атомной, возобновляемой энергетики и точного приборостроения

В недрах Украины найдено около 20 тыс. месторождений, из них 8290 по 98 видам минерального сырья имеют промышленное значение. "С добычей и использованием полезных ископаемых связана почти половина промышленного потенциала страны (48%)", — утверждают авторы "Украины 2030". Кроме того, в этой отрасли задействовано до 20% трудовых ресурсов. Похожие показатели демонстрируют развитые страны с мощной горной добычей.

Уникальные (в мировом масштабе) чернозёмы. О плодородности украинской почвы сказано немало. Учёные лишь подтверждают общеизвестный факт цифрами: на территории Украины, занимающей почти 0,5% процентов земной суши, находится около 20% мировых чернозёмов. Наличие разветвлённой системы магистральных каналов орошения и мощный потенциал производства растительной продукции делают украинские чернозёмы ещё привлекательнее.

Один из самых больших рынков в Европе. Украинский рынок — это свыше 40 млн потребителей. Кроме того, учёные призывают не забывать о выгодном географическом расположении государства.

Они уверены: максимально раскрыть потенциал стране поможет развитие аграрного, военно-промышленного информационно-коммуникационного секторов. К 2030 году доход от этих отраслей будет серьёзно влиять на рост национальной экономики.