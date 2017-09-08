В августе в Украине немного снизились цены, – Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2017 года по сравнению с июлем снизились на 0,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 8,1%.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к августу прошлого года) составила 16,2%.

В августе 2017 года продукты питания подешевели на 0,6%. Больше всего овощи – на 21,5% и фрукты – на 5,7%. При этом яйца подорожали на 18,0%, мясо и мясопродукты – на 2,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 1,4%, одежда и обувь подешевели на 2,4%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.

Напомним, в июле 2017 года потребительские цены повысились на 0,2%.

В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.

31 мая Кабинет министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.

Изначально Государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.