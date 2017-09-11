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Главная » Деньги » Украинские государственные финансисты поехали за рубеж просить денег
Украинские государственные финансисты поехали за рубеж просить денег
Фото: Kvedomosti.com

Украинские государственные финансисты поехали за рубеж просить денег

Хотят миллиард долларов

11.09.17 72
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Украинская делегация отбыла на встречи с инвесторами для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Отправляюсь в roadshow (роуд-шоу — серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками при выпуске ценных бумаг) для встреч с инвесторами. Со мной сильная профессиональная команда", - написал министр.

По информации Данилюка, также в составе делегации его заместитель Юрий Буца, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Напомним, 7 сентября Министерство финансов сообщило о предстоящих встречах с инвесторами: 11-12 сентября в Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне, после чего наша страна с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на $1 млрд. По прогнозам экспертов, Минфин выпустит новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет с купоном 7,3-7,5% общим объемом до $2,5 млрд. При этом чистый объем денежных поступлений после вычета затрат на выкуп прежних облигаций составит около $1 млрд.

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