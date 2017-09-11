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Главная » Деньги » В аграрном министерстве подсчитали, насколько подорожала продуктовая корзина

В аграрном министерстве подсчитали, насколько подорожала продуктовая корзина

В аграрном министерстве подсчитали, насколько подорожала продуктовая корзина
niamka.com

Среди основных причин подорожания - повышение себестоимости

11.09.17 58
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Стандартная продуктовая корзина украинцев, состоящая из гречневой крупы, сахара, подсолнечного масла, соли, куриного филе, помидоров, молока, яблок, макарон и хлеба, с начала года подорожала на 12,6%.

Об этом сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в Facebook.

"Вчера я заплатил 226 гривен с копейками за 11 базовых продуктов питания… С начала января стоимость стандартной украинской продовольственной корзины выросла на 12,6%. С начала года больше всего подорожали мясопродукты (более чем на 20%) и хлебобулочные изделия (на 10,4% для хлеба и на 6,2% - в общем для хлебобулочных изделий)", - написал он.

Среди основных причин подорожания продуктов Мартынюк отметил давление, которое оказывают на внутренний рынок мировые цены, повышение себестоимости продукции из-за увеличения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспортировку, выплату зарплат и т.д.

Чиновник отметил, что в последние несколько недель некоторые категории товаров прибавили в цене 1-2 гривны. В первую очередь, подорожали продукты животного происхождения. С начала года, по данным Мартынюка, сыр подорожал на 7,9%, молоко – на 1,8%.

В целом с января цены на эту продукцию были относительно стабильными, однако с осени начали расти под влиянием снижения предложения на внутреннем рынке в результате высокого экспорта.

По информации чиновника, правительство намерено реагировать на подорожание продуктов животного происхождения, в том числе мясной продукции. Минагропрод ожидает стабилизации и некоторого снижения цен на эти товары уже на текущей неделе.

Замминистра уверяет, что цены на большинство товаров растительного происхождения "не вызывают тривоги".

"Зерновые и, соответственно, мука, масло, сахар, гречка - по всем этим товарам мы наблюдаем в этом году существенное перепроизводство, объемы которого не только полностью обеспечат спрос, но и будут сдерживающим фактором для цен", - отметил Мартынюк.

Напомним, по данным Государственной службы статистики в Украине в августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.

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