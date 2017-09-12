Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Госдолг США впервые превысил $20 трлн
Госдолг США впервые превысил $20 трлн
Фото: newslocker.com

Госдолг США впервые превысил $20 трлн

8 сентября был подписан закон, который разрешил неограниченные федеральные займы

12.09.17 45
000

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн. В настоящий момент, согласно данным на сайте американского министерства финансов, этот показатель оценивается в $20,162 трлн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Washington Examiner.​

Это, по данным издания, впервые произошло в минувшую пятницу, 8 сентября. В этот день, как напоминает газета, президент США Дональд Трамп подписал закон о временном повышении порога государственного долга страны, который разрешил неограниченные федеральные займы.

С середины марта, пишет Washington Examiner, порог долга США был заморожен примерно на отметке в $19,84 трлн. После этого министерство финансов США, по его данным, было вынуждено прибегнуть к "чрезвычайным мерам»я, чтобы федеральное правительство смогло функционировать без дальнейших заимствований.

Государственный долг, как поясняет издание, обычно увеличивается на большие суммы в периоды, когда порог этих заимствований замораживается спустя несколько месяцев, в течение которых правительство имеет лимит заимствований.

Например, в 2015 году национальный долг США, как напоминает газета, вырос на $339 млрд на следующий день после того, как занимавший на тот момент должность президента США Барак Обама подписал закон о заморозке порога госдолга спустя девять месяцев, в течение которых этот показатель находился на максимальной отметке.

Трамп, в свою очередь, как отмечает газета, во время президентской кампании критиковал растущий при администрации Обамы госдолг США. Политик тогда заявлял о необходимости контролировать не только долг, но и расходы.

Однако когда Трамп впервые вступил в должность главы Соединенных Штатов, он, по данным Washington Examiner, потратил сотни миллиардов долларов, что уменьшило потребность в увеличении объема заимствований и удержало задолженность на отметке в более $20 трлн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Трамп пообещал преследовать террористов по всей планетеВ США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДРСегодня годовщина самого ужасающего теракта в истории США

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10766
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 10588
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4720
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3531
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2870
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8485
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1186
  1. Москвичи сказали "Нет!" Путину 6380 / 6996
  2. В США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДР 3740 / 4246
  3. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 3515 / 3833
  4. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 3150 / 3447
  5. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 2749 / 3075
  6. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 2507 / 3955
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2329 / 63835
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 23 / 63835
  2. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 13 / 3447
  3. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 11 / 1535
  4. Будут сидеть. Вячеслав Аброськин о депутатах, недисциплинированных солдатах и служебных собаках 8 / 1419
  5. С похищенным в Беларуси украинцем в краснодарском СИЗО встретился адвокат 5 / 1824
  6. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 5 / 3075
  7. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 5 / 3833
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.