Сумма ущерба от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 млрд

До сих пор самым разрушительным стихийным бедствием в истории США считался ураган "Катрина" в 2005 году

Совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов, или в 1,5% от ВВП страны. Об этом телеканалу ABC сообщил президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс, передает ТСН.

По его оценке, убытки от "Харви" и "Ирмы" будут рекордными.

"Ущерб от урагана "Ирма" составит около 100 миллиардов долларов, это эквивалентно половине процентного пункта ВВП. "Харви" стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб нашей стране в ее истории – порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалентно одному процентному пункту ВВП", – отметил он.

Майерс отметил, что при подсчете учитывались нарушения в работе предприятий, рост безработицы, потеря урожая, разрушения частной собственности и рост цен на бензин.

До сих пор наиболее разрушительным стихийным бедствием в истории США считался ураган "Катрина", обрушившийся на страну в августе 2005 года. Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму – $108 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Де Ниро пообещал восстановить разрушенный ураганом Барбуду

Напомним, губернатор Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату Техас требуется астрономическая сумма – около $180 млрд. Он отметил, что "Харви" нанес даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году.