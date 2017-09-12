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Главная » Деньги » Заоблачное счастье. Куда этой зимой можно будет слетать недорого
Заоблачное счастье. Куда этой зимой можно будет слетать недорого
Фото: gandex.ru

Заоблачное счастье. Куда этой зимой можно будет слетать недорого

Выход новых авиакомпаний и многочисленные акции от старожилов позволяют украинским туристам надеяться на дешёвый зимний отдых

Елена Романюк - 12.09.17 77
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В сентябре Qatar airways запустила акцию по распродаже билетов из Киева а Азию и Австралию. До 15 сентября можно купить билеты в обе стороны на рейсы до 31 марта 2018 года (а значит, и на новогодние каникулы) по цене от 417 евро.

Новогодний подарок украинцам устроила не только эта авиакомпания. Фокусу удалось найти прямые перелёты на новогодние праздники по маршруту Львов — Венеция. Так, рейсом Airlines можно вылететь в город Святого Марка 31 декабря, а вернуться на Рождество, 7 января. Стоимость перелёта в обе стороны — около 100 евро.

Из Львова на Новый год эта же авиакомпания предлагает полететь в Бергамо. Цена билета в обе стороны — те же 100 евро. Из Киева перелёт обойдётся на 6 евро дороже.

Есть вариант бюджетно отметить Новый год и в польском городе Познань. Полететь туда WizzAir можно из Львова 29 декабря, а вернуться 5 января. Цена вопроса — 46 евро в обе стороны.

На зимние каникулы распродаёт билеты и авиакомпания LOT. Её акционные предложения распространяются в том числе и на рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы в страны Европы и Северной Америки. Стоимость билетов в Европу — от 1,4 тыс. грн в обе стороны, в Северную Америку — от 12,5 тыс. грн.

Отечественная МАУ предлагает билеты из Киева в Пекин всего за 424 евро в обе стороны. Причём путешествие можно запланировать на китайский Новый год, 7–18 февраля.

Побаловались и хватит

Многочисленные акции на новогодние праздники обнадёжили туристов. Авиаперелёт занимает в цене отдыха практически половину стоимости, а по некоторым направлениям и того больше. Благодаря подешевевшим билетам можно надеяться на то, что отдых этой зимой обойдётся в меньшую сумму, чем в прошлом году. Однако существенного падения цены пакетных туров может и не произойти.

Стоимость путёвок на массовые направления будет зависеть от умения туроператоров договариваться с перевозчиками. "Появление новых игроков на рынке авиаперевозок должно стимулировать конкуренцию. Новые игроки будут заставлять делать клиентам предложения ниже существующих на рынке", — объясняет тренд-директор туркомпании Tour Lider Александр Новиковский.

Можно надеяться на то, что отдых этой зимой обойдётся в меньшую сумму, чем в прошлом году

Единственным исключением из этого правила, по мнению специалиста, могут стать горнолыжные курорты. В пик зимнего сезона на них, как правило, наблюдается дефицит номерного фонда.

А вот после праздников, когда номерной фонд станет посвободнее, уже возможны какие-то колебания. Например, какую-то долю туристов в любом случае оттянут на себя лоукосты. А это, в свою очередь, будет подталкивать регулярных перевозчиков снижать цены по этим направлениям.

Не всё так просто

Директор Центра туристической информации Владимир Царук оптимизма коллеги не разделяет. Он считает, что на акции авиакомпаний больших надеж возлагать не стоит. Сейчас они распродают билеты по цене в два раза ниже стандартной. И как только акции закончатся, компании сразу вернуться к старым ценам. 

"Если авиакомпания распродаёт билеты по 500 евро в Таиланд в обе стороны, то это отнюдь не означает, что такая цена у них будет и в октябре, и в ноябре. Компании хотят продать часть билетов по раннему бронированию, чтобы иметь оборот средств", — объясняет эксперт.

Кроме того, он обращает внимание на то, что направления по Юго-Восточной Азии массовыми во время зимнего сезона всё равно не станут. Основная часть украинских туристов полетит либо в Египет (увеличение турпотока по сравнению с прошлым годом прогнозируют на уровне 30%), либо в ОАЭ. Поэтому цены на них вряд ли снизятся.

Не прогнозирует падения цен на дальние курортные направления и авиаэксперт Евгений Хайнацкий. "Пока Qatar Airways не даёт промоакции на популярные курорты, и стоимость авиабилетов у них адекватная рыночной. Они работают в той же ценовой политике, что и их конкуренты — Flydubai, Air Astana и пр. Вот если кто-то станет продавать билеты дешевле других, то это начнёт влиять на рынок", — говорит эксперт.

Единственные из дальних направлений, которые действительно могут показать падение цен на билеты, это, по словам экспертов, Шри-Ланка, по которой сегодня работают четыре авиаперевозчика, и Гоа, на который будут летать не только регулярные перевозчики, но и чартеры туроператора ТPG. Цены по этим направлениям даже зимой могут опустить до $400 в обе стороны.

Что касается горнолыжных курортов, то, по мнению Царука, несмотря на то, что у WizzAir есть хорошие рейсы в города Германии и Северной Италии, расположенные недалеко от австрийских склонов, средняя цена на перелёты на них вряд ли будет низкой. "Все смотрят на экономику и спрос. Когда спроса не было, цены снижали. Когда же видят, что спрос есть, стоимость авиаперевозок станет только расти", — уверен эксперт. 

В любом случае он советует путешественникам внимательно следить за акциями и поторопиться с броней. Ведь чем ближе к сезону, тем меньше шансов на то, что останутся акции на популярные курорты.

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