В 2017 году закрылись 454 тыс. физических лиц-предпринимателей, - ГФС

С начала 2017 года 454 тыс. ФЛП (физических лиц-предпринимателей) подали заявление о приостановлении своей деятельности. 368,4 тыс. из них в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк во время заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности при ГФС, передает Громадське радіо.

Он также сообщил, что с начала 2017 закрылось только 85 800 предпринимателей, которые действительно проводили деятельность и платили налоги. В то же время открылись 196 тыс. новых предпринимателей.

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Напомним, с 1 января 2017 года в Украине вдвое увеличен размер минимальной зарплаты - от 1600 грн до 3200 грн. Соответственно, большинства физических лиц-предпринимателей в 2017 году пришлось платить вдвое выше единые социальные взносы (ЕСВ) в Пенсионный фонд. Если раньше единый социальный взнос составлял 352 грн, то в 2017 году он вырос до 704 грн (22% от минимальной зарплаты).