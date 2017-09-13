Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джеймс Даймон высказался резко против криптовалюты биткоин, назвав ее "мошенничеством". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Если бы у нас работал трейдер, торгующий биткоинами, я бы уволил его по двум причинам. Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо", – заявил Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Barclays.
"Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха, – сказал он. – Это хорошо не закончится... Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему".
"Биткоин может стоить хоть $20000, когда это случится, но проблема в конечном итоге все же назреет. Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел", – заявил Дж.Даймон
Стоимость биткоина, составлявшая менее $250 в конце 2015 года, в текущем году превысила $4000.
Глава Deutsche Bank добавил, что биткоины "хуже луковиц тюльпанов". Речь идет о кратковременном всплеске ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 17-м веке, завершившегося крахом.
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"Единственный верный аргумент, который я слышал – это то, что, если ты находишься в Венесуэле, или в Эквадоре, или в Северной Корее, или, если ты наркодилер, убийца или кто-то в этом роде, тебе лучше иметь дело с биткоинами, чем с долларами США, тебе лучше действовать в обход системы страны. Рынок для подобных действий может существовать, однако это ограниченный рынок", – сказал Даймон.
Согласно данным coinmarketcup.com, курс биткоина 13 сентября 2017 года составляет $3951,46, капитализация рынка биткоинов – свыше $65 млрд.