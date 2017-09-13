Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством
Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством
Фото из открытых источников

Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством

Банкир считает, что нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха

13.09.17 1232
800

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джеймс Даймон высказался резко против криптовалюты биткоин, назвав ее "мошенничеством". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Если бы у нас работал трейдер, торгующий биткоинами, я бы уволил его по двум причинам. Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо", – заявил Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Barclays.

"Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха, – сказал он. – Это хорошо не закончится... Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему".

"Биткоин может стоить хоть $20000, когда это случится, но проблема в конечном итоге все же назреет. Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел", – заявил Дж.Даймон

Стоимость биткоина, составлявшая менее $250 в конце 2015 года, в текущем году превысила $4000.

Глава Deutsche Bank добавил, что биткоины "хуже луковиц тюльпанов". Речь идет о кратковременном всплеске ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 17-м веке, завершившегося крахом.

"Единственный верный аргумент, который я слышал – это то, что, если ты находишься в Венесуэле, или в Эквадоре, или в Северной Корее, или, если ты наркодилер, убийца или кто-то в этом роде, тебе лучше иметь дело с биткоинами, чем с долларами США, тебе лучше действовать в обход системы страны. Рынок для подобных действий может существовать, однако это ограниченный рынок", – сказал Даймон.

Согласно данным coinmarketcup.com, курс биткоина 13 сентября 2017 года составляет $3951,46, капитализация рынка биткоинов – свыше $65 млрд.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Швейцарцам разрешили платить налоги биткоинамиГлава российского ВТБ констатировал невозможность продажи украинских "дочек"Украина начала подготовку к выпуску евробондов

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11222
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11336
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4813
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3736
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3098
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8747
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1229
  1. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 3853 / 4270
  2. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 2629 / 3669
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1863 / 65285
  4. Загадочные "минирования" в России продолжаются 1824 / 2109
  5. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1807 / 2078
  6. Россия начала учения вблизи границы с Украиной 1774 / 1958
  7. В Украине появится единый реестр банковских должников 1627 / 1792
  1. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 20 / 3669
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 14 / 2078
  3. ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное 8 / 327
  4. В Литве на конгресс конституционных судей не пустили российскую делегацию 8 / 631
  5. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 7 / 4270
  6. В Украине появится единый реестр банковских должников 5 / 1792
  7. Экспорт леса-кругляка может помешать траншу макрофинансовой помощи Украине 5 / 663
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.