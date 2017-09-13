Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством

Банкир считает, что нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джеймс Даймон высказался резко против криптовалюты биткоин, назвав ее "мошенничеством". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Если бы у нас работал трейдер, торгующий биткоинами, я бы уволил его по двум причинам. Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо", – заявил Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Barclays.

"Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха, – сказал он. – Это хорошо не закончится... Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему".

"Биткоин может стоить хоть $20000, когда это случится, но проблема в конечном итоге все же назреет. Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел", – заявил Дж.Даймон

Стоимость биткоина, составлявшая менее $250 в конце 2015 года, в текущем году превысила $4000.

Глава Deutsche Bank добавил, что биткоины "хуже луковиц тюльпанов". Речь идет о кратковременном всплеске ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 17-м веке, завершившегося крахом.

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"Единственный верный аргумент, который я слышал – это то, что, если ты находишься в Венесуэле, или в Эквадоре, или в Северной Корее, или, если ты наркодилер, убийца или кто-то в этом роде, тебе лучше иметь дело с биткоинами, чем с долларами США, тебе лучше действовать в обход системы страны. Рынок для подобных действий может существовать, однако это ограниченный рынок", – сказал Даймон.

Согласно данным coinmarketcup.com, курс биткоина 13 сентября 2017 года составляет $3951,46, капитализация рынка биткоинов – свыше $65 млрд.