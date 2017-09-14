Передаём за проезд. Можно ли в украинском транспорте обойтись без налички

Платёжные технологии долго обходили стороной коммунальный транспорт и сферу семейного досуга. Сегодня человеку с банковской картой в столице уже не придётся ходить пешком и даже удастся попасть на популярный фестиваль или в зоопарк. Передовые облцентры не уступают Киеву в инновациях, а в чём-то даже опережают. Однако более широкому распространению платёжных технологий в муниципальной сфере всё ещё мешает инертность местных властей и государственных структур.

Оплатить проезд в коммунальном транспорте бесконтактной банковской картой с 5 сентября можно в Житомире. Новшество презентовали накануне дня города. К мэрии подкатил троллейбус, где городской голова совместно с представителями партнёров проекта из ПриватБанка и компании Visa продемонстрировали, как в салоне можно расплатиться при помощи стационарного терминала для приёма бесконтактных платежей. По факту оплаты терминал выдаёт пассажиру чек, на котором указан маршрут, время и стоимость проезда. Именно его придётся показывать, если в троллейбус пожалует контролёр.

В мэрии Житомира обещают оснастить такими бесконтактными терминалами все 110 троллейбусов, которые курсируют в городе. Как утверждает руководитель группы инновационных решений СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Евгений Лисняк, Житомир стал первым городом в Украине и вошёл в число первых в Европе, где можно оплатить проезд бесконтактной картой Visa всех банков мира во всём коммунальном наземном общественном транспорте непосредственно на борту. Пока в житомирских троллейбусах устанавливают терминалы, Фокус выяснил, как в Украине внедряют безналичную оплату в городской инфраструктуре.

Куда довезут без налички

Всё началось с киевского метро. В 2015 году Mastercard совместно с Ощадбанком, который выступил в роли эквайера (банка, обслуживающего приём платёжных карт), запустили бесконтактную оплату в Киевском метрополитене. Поначалу расплатиться пластиком непосредственно на специально оборудованном турникете могли только держатели бесконтактных карточек Mastercard любого банка мира. Затем разработчики открыли доступ к расчётам на турникете метрополитена для держателей карт других платёжных систем: в 2016 году для украинской национальной системы ПРОСТІР, в 2017-ом — для Visa.

Житомир стал первым городом в Украине, где можно оплатить проезд бесконтактной картой Visa всех банков мира во всём коммунальном наземном общественном транспорте

По информации генерального директора компании Mastercasrd в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Веры Платоновой, за прошедшее с момента старта проекта время пассажиры Киевского метрополитена рассчитались бесконтактно более 11 млн раз (свыше 40 тыс. поездок ежедневно). Как отмечает собеседница Фокуса, это решение развивает туристический потенциал страны: за время работы технологии туристы из 55 стран мира уже успели расплатиться своими картами в киевской подземке.

После успешного старта в метрополитене компания Mastercard запустила бесконтактные платежи банковской картой и в наземном транспорте Киева: на фуникулёре и в скоростном трамвае на Борщаговской и Троещинской линиях. Оплата, как и в метрополитене, осуществляется на турникете при входе на станцию. Однако карточки конкурирующей платёжной системы Visa там пока не работают.

В том, что в некоторых местах к оплате принимаются карты только одной из платёжных систем, не стоит усматривать проявления жёсткой конкуренции. "Транспортные системы оплаты требуют более сложных настроек — организации мгновенной оплаты, ведения специфического учёта продаж проездных документов и т. д. Поэтому в первые месяцы внедрения для проверки работы системы осуществляется пилотная эксплуатация, во время которой удобно использовать карты партнёрской платёжной системы", — объясняет замдиректора департамента электронной коммерции и платёжных средств Ощадбанка Наталья Войтович. По её словам, по окончании всех работ проект всегда масштабируется, как это уже произошло в Киевском метрополитене. То есть открывается возможность расчётов любыми бесконтактными картами.

Visa, как уже упоминалось, первый свой транспортный проект в Украине запустила в сентябре 2017 года в Житомире. Как и в случае с проектом Mastercard в столичном метрополитене, здесь так же планируют со временем открыть возможности для оплаты бесконтактными карточками конкурентов. "Все наши проекты мы будем пилотировать в течение короткого периода только на картах Visa, а по итогам пилотных проектов не станем искусственно препятствовать подключению других платёжных систем", — говорит Евгений Лисняк. Как отмечает собеседник Фокуса, несмотря на то, что такие решения разрабатываются за счёт компании Visa, оборудование и программное обеспечение передаётся в собственность городских структур.

Альтернативное решение оплаты за проезд при помощи QR-кода разработали в ПриватБанке. Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам ПриватБанка предлагается загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и для оплаты сканировать изображение на стикерах в городском транспорте. В частности, так можно оплатить проезд в Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Чернигове, Черкассах и других городах. Как сообщают в ПриватБанке, с помощью технологии QR уже происходит около 100 тыс. оплат проезда в месяц.

Кроме транспорта

Расплачиваться в транспорте картами не только удобно, но и выгодно

Решения, о которых шла речь, можно использовать не только в сфере транспорта. Ведь платёжные терминалы, способные обслуживать бесконтактные карточки, можно установить в любых местах, где требуется оплата на входе (выставки, театры, кинотеатры, фестивали, зоопарки и т. п.). Можно реализовать проекты и для учебных заведений, где карта объединяет функционал ученического билета, школьного пропуска и бесконтактного платёжного средства.

Например, весной 2017 года возможность расплатиться бесконтактной картой на входе появилась у посетителей Киевского зоопарка. Там оборудовали турникет, принимающий к оплате карты Mastercard. С его помощью посетители могут выбрать тип билета (взрослый или детский) и оплатить его, не отстаивая внушительные очереди перед кассой. Кроме этого, в 2017 году первые 300 учеников столичной гимназии "Введенской" уже получили ученические нового формата на основе бесконтактной карты Mastercard.

Компания Visa в 2017 году реализовала пилотный проект бесконтактной оплаты входа через турникет на популярные столичные фестивали Ulichnaya Eda и "Белые Ночи", которые проходят на артзаводе "Платформа" в Киеве. Банком-эквайером, обслуживающим трансакции, выступил Ощадбанк. Рассчитываться карточками можно не только за билеты на мероприятие, но и на самом фестивале. Если ещё год назад без налички на фесте нечего было делать, то сегодня почти у каждого резидента Ulichnaya Eda можно воспользоваться POS-терминалом для безналичной оплаты. И если на этапе старта проекта в апреле 2017-го предприниматели установили только 7 терминалов, то теперь карточки принимают уже 95% точек. Такое быстрое распространение технологии говорит о том, что участники фестиваля на своём опыте убедились: приём карточек к оплате увеличивает выторг, сумму чека и т. п. В ближайшее время Mastercard и Ощадбанк также планируют обеспечить платёжными терминалами предпринимателей, реализующих товары и услуги на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Бонусы за безнал

Расплачиваться в транспорте картами не только удобно, но и выгодно. Те, кто хочет сэкономить на проезде в киевском метро, могут подключить MetroPass — решение, дающее возможность рассчитываться картами Mastercard как проездными или использовать поездки, оплаченные заранее. Максимальную скидку в 13% можно получить, оплатив наперёд 50 поездок. Воспользоваться этим сервисом можно самостоятельно при помощи платёжных терминалов на кассах станций. Чтобы активировать терминал, нужно нажать зелёную кнопку, поднести бесконтактную карту и после того, как на экране терминала появится информация, выбрать необходимые опции.

Внедрение бесконтактной оплаты в сфере транспорта стимулирует рост спроса и предложения бесконтактного пластика в украинских банках

Бесконтактная оплата в транспорте также приносит дополнительные бонусы в программе лояльности Mastercard БІЛЬШЕ, к которой может подключиться держатель любой карты Mastercard любого украинского банка. В рамках этой программы 1 балл начисляется за каждый расчёт картой на сумму от 50 грн и бесконтактную оплату в общественном транспорте. Благодаря таким условиям те, кто рассчитывается картой в транспорте, гораздо быстрее накапливают баллы, которые можно обменять на скидки или участие в розыгрышах призов.

Как рассказала Фокусу участница программы лояльности Mastercard БІЛЬШЕ, благодаря бесконтактной оплате в транспорте ей за полгода удалось накопить несколько сотен баллов. За счёт этого она выиграла сертификат на 500 грн на билеты на концерты, несколько сертификатов по 50 грн на покупки в супермаркете, пополнила мобильный почти на 100 грн и ещё пару раз обменивала баллы на скидки в аптеках и магазинах.

В компании Visa также планируют маркетинговые кампании, которые будут стимулировать использование бесконтактных карт. В частности, посетители фестивалей Ulichnaya Eda, которые оплатили вход на мероприятие картой Visa payWave на турникете, уже могут сэкономить 50 грн (50%) на входном билете.

В ПриватБанке действуют акции для клиентов, оплачивающих проезд в транспорте при помощи QR кодов: каждую вторую поездку в день пассажиры получают в подарок, а дети и подростки с картой Юниор ездят бесплатно.

Бесконтактный бум

Внедрение бесконтактной оплаты в сфере транспорта стимулирует рост спроса и предложения бесконтактного пластика в украинских банках. Как рассказал Фокусу руководитель направления "Платежи и переводы" ПриватБанка Алексей Путятин, клиенты начинают разбираться в технологиях и заказывать карты только с NFC (модуль для беспроводной передачи данных). Около 70% сети пос-терминалов ПриватБанка позволяют рассчитываться такими картами бесконтактно, а новые терминалы поставляются уже только с NFC.

Действительно, по данным НБУ, за последние 1,5 года общее количество бесконтактных платёжных карт в Украине увеличилось на 0,8 млн и в первом полугодии 2017 года составило почти 2,3 млн штук. "По мере распространения оборудования, которое позволяет рассчитываться за проезд в транспорте бесконтактными карточками, их количество будет и дальше расти", — прогнозируют в Нацбанке.

По данным НБУ, операции с такими картами сейчас обслуживают 15 банков-эквайров. Выпускают бесконтактный пластик 30 банков, в числе которых 5 крупнейших украинских финучреждений — Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Альфа-Банк. "Банком-эквайром многих наших решений для общественного транспорта, паркинга для приватного транспорта, городской сферы досуга стал Ощадбанк, с Альфа-Банком Украина мы уже 5 лет превращаем центральную площадку международного джазового фестиваля во Львове Alfa Jazz Fest в территорию без наличных. Совместно с ПриватБанком, который имеет самую широкую сеть приёма бесконтактных платежей, мы реализуем решения в паркоматах и вендинге, а также второй год делаем международный фестиваль "Джаз на Днепре" безналичным", — делится Вера Платонова. Напомним, компания Visa реализует свой транспортный проект совместно с ПриватБанком.

Барьером для широкого внедрения расчётов за проезд в транспорте банковской картой остаётся обязательная фискализация

Как показывает опыт, клиенты банков, которые начали расплачиваться карточками в транспорте, начинают куда чаще рассчитываться пластиком в торговых сетях и реже используют наличные. Выгода для банков и государства очевидна. "Наличные операции — это огромные затраты, которые скрыты для обычного обывателя, но являются колоссальными в масштабах страны", — объясняет Алексей Путятин. По его мнению, отказ от наличных в транспорте станет большой победой на пути к безналичной экономике. Ради такой цели банки сейчас готовы раздавать бесконтактный пластик даже бесплатно.

Что дальше

Участники рынка вынашивают масштабные планы относительно внедрения бесконтактных платежей на транспорте и в сфере досуга. В компании Visa рассматривают транспорт как стратегическое направление. "Мы будем и далее прилагать усилия и инвестировать в распространение безналичных платежей в общественном транспорте, в том числе и в маршрутках, если в этом будут заинтересованы перевозчики", — говорит Евгений Лисняк. Полагаясь на опыт Великобритании, которая дальше всех продвинулась во внедрении таких технологий, собеседник Фокуса уверен, что бесконтактные банковские карты можно успешно использовать и в пригородных автобусах, и в электричках.

В ПриватБанке, по словам Алексея Путятина, сконцентрировались на собственном проекте с бесконтактными валидаторами в наземном транспорте и делают коробочное решение для городов. Первая стадия разработки уже завершена, стартовали эксперименты в Днепре и Львове. Там уже в сентябре первые единицы транспорта будут с платёжным банковским оборудованием.

"Согласно исследованиям, 72% украинских онлайн-пользователей хотели бы оплачивать товары и услуги смартфонами, и мы видим перспективу в развитии NFC-решений, которые позволят рассчитываться мобильными в бесконтактной инфраструктуре города", — продолжает Вера Платонова из Mastercard. Также в планах компании — представить решение для расчётов с QR-кодами в транспорте для держателей карт любых украинских банков.

Не всё так гладко

Если бы распространение безналичных платежей в городской инфраструктуре зависело только от платёжных систем и банков, Украина продвинулась бы в этом направлении куда дальше. Ведь, как объясняют операторы рынка, последнее слово остаётся за местными властями. Например, Евгений Лисняк из компании Visa подчёркивает, что в Житомире транспортный проект реализовали благодаря личной позиции мэра города, его профильных заместителей и команде коммунального предприятия из пяти человек.

Однако далеко не везде инициативы операторов рынка находят отклик на местах. "Мы уже 6 месяцев просим Киевский метрополитен подключить нас к эксперименту с QR-кодами на станции метро "Кловская". Хотим добавить покупку билета в приват24. Но без результатов", — огорчается Алексей Путятин из ПриватБанка. Также собеседник Фокуса приводит в пример тендер Киевпастранса, который на установку автоматизированной системы оплаты проезда готов потратить 460 млн грн. По словам Путятина, ПриватБанк предлагал своё решение, которое обойдётся налогоплательщикам во много раз дешевле, но тендер запрашивает другую технологию.

Есть препятствия и в сфере регулирования. Как отмечает Вера Платонова, пока барьером для широкого применения открытой модели расчётов за проезд в транспорте банковской картой остаётся обязательная фискализация (процесс передачи данных о продажах в налоговою). "Важным шагом стал закон (№4121) о внедрении автоматизированной системы учёта оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, который дал местным властям возможность выбирать формат документа, подтверждающего право на проезд. Однако вопрос устранения обязательной фискализации платежей ещё требует решения", — заключает собеседница Фокуса.