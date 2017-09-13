Евросоюз предоставил Украине дополнительные торговые преференции

Сроком на три года

В Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента состоялось подписание Регламента Евросоюза о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций ЕС на 3 года. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий в Facebook.

"Подписание завершает почти год упорных усилий наших европейских партнеров о предоставлении Украине дополнительных преференций для ряда важных товаров украинского аграрного и промышленного экспорта", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинским аграриям станет легче торговать с турками

Регламент ЕС начнет действовать с 1 октября 2017 года, а отдельные дополнительные преференции для аграрных товаров станут доступными для наших производителей с 1 января 2018 года.