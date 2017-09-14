Европа без виз. Как съездить в ЕС на 3 дня за 1, 3 и 10 тыс. грн

Фокус поговорил с украинцами, которые регулярно путешествуют по Евросоюзу, и выслушал их рекомендации о том, какие страны можно посетить, имея бюджет от 3 до 10 тыс. грн и лишь три свободных дня.

Анастасия Коломиец, аспирант:

— Путешествия я планирую очень по-разному. Например, увидев выгодное предложение по авиабилетам, могу за год запланировать поездку в какую-нибудь страну. Но у меня есть друзья и родственники в Венгрии и в Польше, поэтому я часто спонтанно езжу в Будапешт и Варшаву. В пятницу вечером покупаю билет на автобус за 400 грн, и уже в субботу утром оказываюсь в Варшаве, вечером в воскресенье отправляюсь домой. Такие поездки как раз укладываются в 3 тыс. грн, может выйти даже дешевле, если есть у кого остановиться.

За три дня можно успеть побывать в ближайших странах Европы: Польше, Венгрии, Словакии, Германии, посетить Вену или Прагу, даже успеть посмотреть пару городов. Если бы у меня сейчас были три выходных дня и в моём распоряжении оказались свободных 3 тыс. грн, я бы, наверное, выбрала какое-то новое место. Например, можно улететь из Киева в Гамбург прямым авиарейсом. Трёх дней и этой суммы хватит, чтобы осмотреть все городские достопримечательности, познакомиться с местной кухней и даже побывать в театре. Это вполне реально, если покупать билеты по акции за 1,5 тыс. грн. Такие акции бывают у Wizz Аir, были и у МАУ.

"За три дня можно успеть побывать в ближайших странах Европы: Польше, Венгрии, Словакии, Германии, посетить Вену или Прагу, возможно даже успеть посмотреть пару городов"

Сэкономить на жилье поможет каучсёрфинг: люди бесплатно принимают у себя гостей из разных стран. Можно найти кого-то даже в центре города на обе ночи, при этом ваши хозяева расскажут вам, куда пойти и чем заняться, подскажут, где расположены недорогие кафе. Если не хочется ни с кем общаться, стоит воспользоваться выгодными предложениями на сайтах booking или hostels worldwide, где регулярно есть недорогие номера в отелях или в хостелах. Самый дешёвый вариант — аренда жилья через Airbnb. Проверено на Париже: арендовать через этот сервис квартиру в два раза дешевле, чем номер в гостинице.

С суммой в 5 тыс. грн можно себе позволить несколько дополнительных опций. Если вы, например, решили посетить маленькую страну, которую за уик-энд можно объехать всю, или большой город, в окрестностях которого много достопримечательностей, неплохо было бы арендовать машину. Это обойдётся долларов в пятьдесят. Итак: $50 — билеты, жильё бесплатно, $50 — аренда машины на два дня, остаётся ещё $100 на досуг и еду. А можно вместо машины позволить себе другие развлечения, например, в Будапеште пойти в купальни.

10 тыс. грн, на мой взгляд, даже слишком много. Такая сумма позволит посетить более дорогие города — Рим, Венецию, Флоренцию, Париж, Амстердам. А можно половину потратить на проезд: если покупать авиабилеты задолго до поездки, вполне реально добраться до любой европейской страны, даже до Великобритании.

Впрочем, добраться до более отдалённых стран Европы можно и дешевле. Билет на автобус в Польшу стоит 400 грн, а оттуда на лоукосте куда-нибудь в Барселону — обойдётся лишь в $20. Правда, я не уверена, что удастся уложиться в три дня. Имея 10 тыс. грн, ты получаешь возможность взять прямой билет и сэкономить много времени.

Ольга Омельянчук, 26 лет, журналист, аспирант:

— После повышения минималки моя стипендия составляет 3 671, 29 грн. На эти деньги сложно прожить месяц в Киеве, но вполне возможно провести выходные в Евросоюзе. До действия безвизового режима мне бы пришлось заплатить ещё около тысячи гривен за оформление шенгенской визы, а теперь эту тысячу можно потратить на дорогу.

Самый простой способ добраться в страны ЕС — сервис Blablacar. Да, это часто ненадёжно. Да, страшно путешествовать, если ты девушка и ехать приходится одной. Но если в кармане нет и 150 евро (моя стипендия — 125 евро), выбирать особо не приходится.

Возьмём, например, Польшу. Blablacar до Кракова из Киева стоит в среднем 600 грн. Можно найти дороже — за 800-850 грн, и дешевле — за 500-550 грн. Туда-назад получается порядка 1200 грн. Как относительно опытный турист, советую всем, кто планирует путешествовать на Blablacar, обращать внимание на отзывы о водителе, количество свободных мест и саму машину. Сейчас каждый второй на ресурсе — это "грач". "Грачи" ездят на микроавтобусах (следовательно, у них обычно много мест), "грачи" отменяют поездку перед выездом, "грачи" засыпают за рулём, "грачи", как правило, плевать хотели на ваши комфорт и безопасность. Выбирайте водителя, который действительно ищет попутчиков, а не зарабатывает на перевозках. Кроме того, что с простым водителем, вероятнее всего, будет комфортнее ехать, он: быстрее, чем микроавтобус, пройдёт границу, выспится перед поездкой и с очень низкой вероятностью отменит выезд. Конечно, из всех правил есть исключения. На днях возвращалась из Польши вместе с перевозчиком: границу прошли за 40 минут, водитель был очень опытный и ехать было более чем комфортно.

Жильё я, как правило, ищу с помощью сервиса Airbnb. Тут можно найти как отдельные квартиры или дома, так и комнаты или хостелы. Цена хостелов в Кракове стартует от 260 грн с человека за сутки. Можно, например, подселиться в отдельную комнату в квартире за 300–350 грн с человека. Двое суток будут стоить около 700 грн. Оставшиеся 1771,29 грн или почти 60 евро можно потратить на тусовку в Кракове.

Вместе с этим стоит помнить, что, согласно правилам безвизового режима, при въезде в страны ЕС у вас должны быть медицинская страховка (ещё минус 10 евро из оставшихся "на потусить"), подтверждение средств (в Польше это 71 евро, если едете на срок не более трёх дней, или 24 евро в день, если планируете быть дольше уик-энда) и билет домой. Если путешествуете на Blablacar — возможно, придётся показать бронирование поездки. У меня ещё ни разу не спрашивали страховку или билеты, но совсем недавно в польском аэропорту Катовице при мне на паспортном контроле допрашивали нескольких ребят по всем правилам. Они показывали билеты на концерт, подтверждая цель визита, бронирование гостиниц или хостелов, обратные билеты и даже отвечали на вопрос о балансе на их банковских счетах. К банкомату, конечно, никого не водили, но будьте готовы, что вас тоже могут спросить, сколько везёте с собой наличных или сколько денег есть у вас на счету.