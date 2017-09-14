МВФ назвал три основных условия для получения Украиной пятого транша

Это утверждение пенсионной реформы, ускорение приватизации и демонстрация конкретных результатов в борьбе с коррупцией

Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда (МВФ) должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией. Об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает УНИАН.

"По поводу четвертого пересмотра – мы ожидаем, что он будет возможен после того, как законодательство, необходимое для пересмотра, будет принято. Ключевые вопросы – пенсионная реформа, шаги по ускорению приватизации, конкретные результаты в борьбе с коррупцией – станут ключом для того, чтобы программа продолжилась", – сказал он.

Также Райс отметил, что важным условием продолжения программы станет приверженность энергетической и фискальной политики Украины целевым показателям, предусмотренным программой МВФ.

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Напомним, согласно предварительному проспекту эмиссии Украиной еврооблигаций, очередной визит миссии МВФ в Украину ожидался 19 сентября, однако позднее в Фонде заявили, что точной даты пока нет, а визит миссии возможен в ближайшем будущем.

13 сентября в ходе визита в Украину заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил, что страна при условии дальнейшего проведения реформ после достижения стабилизации экономики обеспечит себе "светлое будущее", которое будет поддержано ростом мировой экономики.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встреч с Липтоном выразили готовность Украины продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы сотрудничества и проводить необходимые реформы.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

НБУ ожидает выделения МВФ Украине $2 млрд до конца 2017 года.