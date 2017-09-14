Стало известно, почему закрывается одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая

Одна из крупнейших китайских криптовалютных бирж BTCChina (BTCC) объявила, что с 30 сентября прекращает торги криптовалютами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте биржи, передает N+1.

В сообщении биржи подчеркивается, что это решение было принято после тщательного изучения недавнего заявления китайских властей о запрете сбора средств через первичное размещение токенов (ICO).

Криптовалюты развиваются настолько активно, что их общая капитализация уже превышает сто миллиардов долларов. Из-за этого финансовые регуляторы многих стран либо разрабатывают, либо уже приняли законы для их регулирования. Разные страны имеют свою позицию относительно криптовалют, например, Япония разрешила использовать Bitcoin и Ethtereum для взаиморасчетов, хотя и не признала его в качестве платежного средства. США и Сингапур объявили о намерении приравнять первичное размещение токенов к торговле ценными бумагами и регулировать их как биржевые операции.

С недавнего времени Китай также начал официально регулировать сферу криптовалют. 4 сентября власти страны выступили с заявлением, согласно которому первичное размещение токенов (ICO) незаконно на территории страны. Помимо этого власти обязали организации, собравшие средства таким образом, вернуть их клиентам, а также составили список из 60 ICO-платформ, которые должны быть тщательно проверены финансовыми органами страны.

14 сентября одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая BTCChina заявила, что после тщательного изучения заявления китайских властей она решила прекратить все торги с 30 сентября. Также представители биржи сообщили, что остальные сервисы, такие как майнинговый пул, продолжат работу в обычном режиме.

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После заявления китайских финансовых регуляторов некоторые СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что власти этой страны собираются запретить торговлю биткоинами и другими криптовалютами на биржах, при этом не запрещая внебиржевую торговлю.