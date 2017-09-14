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Главная » Деньги » Стало известно, почему закрывается одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая

Стало известно, почему закрывается одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая

Стало известно, почему закрывается одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая
Фото: twitter.com/YourBTCC

Решение из-за запрета китайскими властями сбора средств через первичное размещение токенов

14.09.17 477
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Одна из крупнейших китайских криптовалютных бирж BTCChina (BTCC) объявила, что с 30 сентября прекращает торги криптовалютами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте биржи, передает N+1.

В сообщении биржи подчеркивается, что это решение было принято после тщательного изучения недавнего заявления китайских властей о запрете сбора средств через первичное размещение токенов (ICO).

Криптовалюты развиваются настолько активно, что их общая капитализация уже превышает сто миллиардов долларов. Из-за этого финансовые регуляторы многих стран либо разрабатывают, либо уже приняли законы для их регулирования. Разные страны имеют свою позицию относительно криптовалют, например, Япония разрешила использовать Bitcoin и Ethtereum для взаиморасчетов, хотя и не признала его в качестве платежного средства. США и Сингапур объявили о намерении приравнять первичное размещение токенов к торговле ценными бумагами и регулировать их как биржевые операции.

С недавнего времени Китай также начал официально регулировать сферу криптовалют. 4 сентября власти страны выступили с заявлением, согласно которому первичное размещение токенов (ICO) незаконно на территории страны. Помимо этого власти обязали организации, собравшие средства таким образом, вернуть их клиентам, а также составили список из 60 ICO-платформ, которые должны быть тщательно проверены финансовыми органами страны.

14 сентября одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая BTCChina заявила, что после тщательного изучения заявления китайских властей она решила прекратить все торги с 30 сентября. Также представители биржи сообщили, что остальные сервисы, такие как майнинговый пул, продолжат работу в обычном режиме.

После заявления китайских финансовых регуляторов некоторые СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что власти этой страны собираются запретить торговлю биткоинами и другими криптовалютами на биржах, при этом не запрещая внебиржевую торговлю.

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