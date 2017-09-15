Генпрокуратура купила 15 автомобилей Toyota Corolla в самой дорогой комплектации

Генеральная прокуратура Украины 13 сентября по результатам тендера заказала ООО "ВИДИ Автострада" легковые автомобили на общую сумму 9,27 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші, ссылаясь на данные ProZorro.

Фирма поставит ГПУ 15 автомобилей Toyota Corolla в комплектации Multidrive S (вариатор) Stile по 619 тыс. грн каждая. Автомобиль получит камеру заднего вида со статической проекцией, двухзонный климат-контроль, аудиосистему Toyota Touch 2 с цветным сенсорным дисплеем 7" и шестью динамиками, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Отмечается, что Toyota Corolla Stile – это самая дорогая комплектация марки, на рынке ее продают по 624 тыс. грн. В базовой комплектации City автомобиль можно приобрести за 410 тыс. грн.

Единственным конкурентом "ВИДИ Автострада" из группы "Види груп" Виталия Джуринского было ООО "Гранд-Мотор" Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Марии Гвоздевой. Предприятие предложило цену на 48 тыс грн выше – 9,32 млн. Во время аукциона фирмы не снижали свои предложения. Ожидаемая стоимость составила 9,56 млн грн.

В торгах по автомобилям Corolla хотело принять участие ООО "Торговый дом "Евромоторс", но его не допустили к аукциону из-за несоответствия техническим требованиям.

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Напомним, в 2016 году Генпрокуратура за 5 млн грн приобрела для САП две Toyota Camry, три Toyota Corolla и один Volkswagen T6 Caravelle.

В конце августа этого года Генпрокуратура также провела аукцион по закупке двух внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн каждый. Самую низкую цену на торгах предложило тоже "Види Автострада" из группы Джуринского.