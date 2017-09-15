Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » В Киевстар грозят повышением внутренних тарифов в случае отмены роуминга с ЕС
Форум YES в Киеве

В Киевстар грозят повышением внутренних тарифов в случае отмены роуминга с ЕС

В Киевстар грозят повышением внутренних тарифов в случае отмены роуминга с ЕС
Фото: itc.ua

Директор оператора связи уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет

15.09.17 202
000

Соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту тарифов внутри Украины. Об этом во время конференции Ялтинской экономической стратегии сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышев, передает Европейская правда.

"Конечно, мы негативно относимся к этому. Роуминг – это не главная, но существенная часть наших доходов. Если эти доходы исчезнут, нам придется искать на внутреннем рынке компенсацию этих средств", – сказал он.

При этом Чернышев уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет.

"Страны ЕС договаривались об этой отмене 10 лет. Поэтому, даже если мы сейчас приступим к таким переговорам, это займет не один год", – добавил он.

Напомним, чиновники ЕС обсуждают прекращение роуминговых платежей для Украины, Молдовы и Грузии как долгосрочную цель, дискуссия по этому вопросу состоится на саммите Восточного партнерства в ноябре.

С 1 сентября Киевстар повысил тарифы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Вступили в действие продленные на полгода санкции Евросоюза против РоссииУкраина не вернется к внеблоковому статусу, – ПорошенкоРоссия собирается отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса, – СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 12040
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12653
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 5008
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3959
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3585
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9223
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1291
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 4056 / 5154
  2. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 4005 / 4376
  3. Древнеиндийский манускрипт состарил 0 как минимум на 500 лет 2516 / 2892
  4. Курс биткоина продолжает падать 1949 / 2233
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1674 / 25328
  6. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1472 / 4320
  7. Селене Гомес трансплантировали почку 1375 / 1537
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 21 / 5154
  2. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 11 / 1469
  3. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 10 / 1136
  4. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 10 / 1437
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 67260
  6. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 215
  7. За компанию. Кого вы считаете лучшим работодателем Украины 5 / 1750
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.