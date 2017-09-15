В Киевстар грозят повышением внутренних тарифов в случае отмены роуминга с ЕС

Директор оператора связи уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет

Соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту тарифов внутри Украины. Об этом во время конференции Ялтинской экономической стратегии сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышев, передает Европейская правда.

"Конечно, мы негативно относимся к этому. Роуминг – это не главная, но существенная часть наших доходов. Если эти доходы исчезнут, нам придется искать на внутреннем рынке компенсацию этих средств", – сказал он.

При этом Чернышев уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет.

"Страны ЕС договаривались об этой отмене 10 лет. Поэтому, даже если мы сейчас приступим к таким переговорам, это займет не один год", – добавил он.

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Напомним, чиновники ЕС обсуждают прекращение роуминговых платежей для Украины, Молдовы и Грузии как долгосрочную цель, дискуссия по этому вопросу состоится на саммите Восточного партнерства в ноябре.

С 1 сентября Киевстар повысил тарифы.