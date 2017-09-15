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Главная » Деньги » Украинцам вот-вот дадут миллиард
Украинцам вот-вот дадут миллиард
Фото: Kvedomosti.com
Форум YES в Киеве

Украинцам вот-вот дадут миллиард

Президент анонсировал размещение украинских еврооблигаций уже на следующей неделе

15.09.17 517
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Президент Украины Петр Порошенко ожидает успешного завершения размещения Украиной еврооблигаций на следующей неделе.

Об этом глава государства заявил во время выступления на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишут ряд СМИ.

"На следующей неделе завершаем размещение. Думаю, все будет хорошо", - сказал президент.

Напомним, 7 сентября Министерство финансов сообщило о предстоящих встречах с инвесторами: 11-12 сентября в Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне, после чего наша страна с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на 1 миллиард долларов.

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