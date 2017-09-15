Кабмин утвердил главный финансовый документ страны и передал его на рассмотрение в Верховную Раду

Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2018 год и передал его на рассмотрение в парламент. Об этом сообщает Экономическая правда.

Проект бюджета представил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион", - заявил Гройсман.

По словам премьера, фактический рост бюджета за счет роста национальной экономики составит 15%.

Минимальная заработная плата вырастет на 16,3% до 3723 грн.

"Наша главная задача, чтобы доходы росли быстрее, чем инфляция", - прокомментировал заложенный в госбюджет рост зарплаты Гройсман.

На социальные расходы в проекте бюджета запланировано 122,7 млрд грн. Из них 55 млрд грн - на субсидии, 57,9 млрд грн – на льготы малообеспеченным семьям, 2,7 млрд грн – на закупку домохозяйствами твердого топлива.

Расходы на оборону правительство планирует увеличить до 5% ВВП, до 164,9 млрд грн.

На дороги в 2018 году планируется выделить 44 млрд грн. Из них 4 млрд грн - на строительство магистрали "Львов - Тернополь-Хмельницкий -Винница - Умань - Одесса - Николаев - Херсон" и 2 млрд грн - на ремонт трассы "Киев - Харьков - Довжанский". По словам премьера, ремонт начнется, как только наступят хорошие погодные условия.

На Фонд энергоэффективности, который уже начинают финансировать международные партнеры, будет выделено 800 млн грн из бюджета. 400 млн грн будет выделено на "теплые кредиты".

На развитие аграрного сектора правительство собирается выделить 7,3 млрд грн.

Среди прочего в аграрном секторе правительство собирается ввести новую программу развития небольших фермерских хозяйств, на что выделено 1 млрд грн. 2 млрд грн должны пойти на дотации аграриям. На программу 20% компенсации на технику, которая производится в Украине, запланировано выделить более 5 млрд грн.

Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - до 321,14 млрд грн. Местные доходы должны быть увеличены на 36% до 250,38 млрд грн.

"Местные бюджеты будут расти, то есть их ответственность также должна расти", - отметил премьер, комментируя прозрачность бюджетных расходов.

На образование бюджет-2018 предусматривает выделить 217,5 млрд грн.









































Источник: twitter.com/VGroysman