Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 19,5 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора Lifecell на 19,5 млн грн. Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил в Facebook.

Lifecell в рекламе сообщал о посекундной тарификации, но фактически снимал стоимость целой минуты за первую секунду каждой очередной минуты.

"Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "ПОСЕКУНДНАЯ". Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой минуты, что началась", - написал Терентьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Методику расчета цены на газ могут изменить

Согласно правилам предоставления телекоммуникационных услуг, можно тарифицировать только полные единицы (секунды, килобайты). Соответствующее решение Кабмин утвердил в своем постановлении №295 от 11 апреля 2012 года.

Ранее Антимонопольный комитет признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглублению в порту "Южный".