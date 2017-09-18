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Главная » Деньги » Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 19,5 млн грн
Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 19,5 млн грн
Фото: ТСН

Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 19,5 млн грн

Мобильный оператор подменил посекундную тарификацию поминутной

18.09.17 607
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Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора Lifecell на 19,5 млн грн. Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил в Facebook.

Lifecell в рекламе сообщал о посекундной тарификации, но фактически снимал стоимость целой минуты за первую секунду каждой очередной минуты.

"Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "ПОСЕКУНДНАЯ". Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой минуты, что началась", - написал Терентьев.

Согласно правилам предоставления телекоммуникационных услуг, можно тарифицировать только полные единицы (секунды, килобайты). Соответствующее решение Кабмин утвердил в своем постановлении №295 от 11 апреля 2012 года.

Ранее Антимонопольный комитет признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглублению в порту "Южный".

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