Тигипко хочет купить "дочку" российского Сбербанка

Бизнесмен Сергей Тигипко подал в Антимонопольный комитет Украины заявление о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает LIGA.net.

Терентьев отметил, что заявление было подано еще в августе. Сейчас оно находится на рассмотрении комитета.

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Напомним, 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России. На 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28 место среди 88 действующих банков по классификации НБУ. Сергею Тигипко принадлежит ТАСкомбанк и Universal Bank.