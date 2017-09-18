В проекте госбюджета-2018 определен новый прожиточный минимум

За год он вырастет на 153 грн

Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в следующем году в два этапа – до 1853 грн. Это предусмотрено проектом госбюджета на 2018 год.

Правительство предлагает установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года – 1700 грн, с 1 июля – 1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 января 2018 года составит 1492 грн, с 1 июля – 1559 грн, с 1 декабря – 1626 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года – 1860 грн, с 1 июля – 1944 грн, с 1 декабря – 2027 грн.

Для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года – 1762 грн, с 1 июля – 1841 грн, с 1 декабря – 1921 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года – 1373 грн, с 1 июля – 1435 грн, с 1 декабря – 1497 грн.

Напомним, в 2017 году прожиточный минимум с 1 января составлял 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, с 1 декабря он должен вырасти до 1700 грн.