К концу 2018-го курс доллара превысит 30 грн, - проект госбюджета

18 сентября проект государственного бюджета на 2018 год опубликовали на сайте Верховной Рады.
Прогнозный среднегодовой курс в проекте госбюджета-2018 составляет 29,3 грн/долл, курс на конец года – 30,1 грн/долл.
Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1,999 трлн грн, или 61,5% ВВП, гарантированный госдолг – 747,55 млн грн, а суммарный госдолг – 84,6% ВВП.
Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что проект бюджета основан на прогнозе среднегодового курса 29,3 грн/долл.
Госбюджет-2017 был составлен с учетом среднегодового курса 27,2 грн/долл и курса на конец года 27,8 грн/долл.