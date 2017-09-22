Как привлечь миллион. Почему в Украину не идут иностранные инвестиции

Американский бизнесмен Гиви Топчишвили, стоявший у истоков создания российского информагентства РБК, рассказал Фокусу о том, как отечественные СМИ упускают шанс стать четвёртой ветвью власти и стоит ли бояться политики Дональда Трампа

"Интересен ли сегодня украинский рынок для инвесторов? Вообще не интересен", — откровенно говорит Фокусу американский бизнесмен грузинского происхождения Гиви Топчишвили. О том, что интересует крупных игроков, он знает не понаслышке: его The 9.8 Group помогает компаниям со всего мира продвигать их бренды на рынках, в частности, на украинском. Свою карьеру бизнесмен начал в Москве с создания информационного агентства РБК, позже перебрался в США, где помогал выводить российские СМИ на американский рынок. После мирового финансово-экономического кризиса 2008 года Топчишвили распрощался с медиабизнесом, но за тенденциями и проблемами медиасферы следит до сих пор. Уверен, что в Украине СМИ так и не стали четвёртой ветвью власти.

КТО ОН Президент компании The 9.8 Group, оказывающей услуги по продвижению брендов ПОЧЕМУ ОН Знает толк в рынке инвестиций, на президентских выборах США поддержал Дональда Трампа, в прошлом медиабизнесмен

Недавно я вернулась из Грузии и, сравнивая уровень жизни там и в Украине, поняла, что здесь жить намного комфортнее. Даже визуально люди у нас живут намного лучше, чем в Грузии. Тем не менее инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину. Почему?

— Сегодня несправедливо сравнивать маленький грузинский рынок с достаточно большим украинским, тем более нельзя сравнивать Грузию, которая формально не находится в войне, и воюющую Украину. Но есть основной фактор, который принципиально различает две страны: действующая конфигурация власти в Украине не ориентирована на решение существующих проблем, и дело не в людях у власти, многие из которых понимают драматизм ситуации, а в ее устройстве.

Основная проблема системы госуправления в Украине состоит даже не в коррупции, а в том, что она архаична. На днях я обсуждал данную тему с представителями общественной платформы "Хартия Будущего". Их точка зрения во многом совпала с моей: в стране господствуют административные способы управления, чиновники-администраторы подчинили себе бизнес, образование, медицину и все остальные сферы общественной жизни, при этом в ней работают эффективные менеджерские схемы обогащения за счет государства и общества.

Плюс в Украине по-прежнему мощны клановые элиты. Это, безусловно, пугающий фактор для инвестиций и реального капитала, который приходит, но не понимает здесь правил игры. Потеря власти одним из кланов с большой вероятностью гарантирует потерю инвестиций для тех, кто пришел и "поставил" на этот клан и его положение во власти.

В Грузии, напротив, работает абсолютно прозрачная система госуправления, не упирающаяся в решения и диктат одного человека или клана. Несмотря на то, что назвать рынок Грузии полностью независимым и процветающим никак нельзя, то, чего достигла маленькая и в прошлом глубоко коррумпированная страна, возникшая сразу после развала Советского союза, безусловно, впечатляет.

Объясните, как работает рынок инвестиций для малого и среднего бизнеса, для стартапов?

— Занимаясь инвестициями последние 20 лет, для себя я делю инвестиционные проекты на два вида, которые в некотором смысле можно назвать типичными для европейской и американской школы. Вы упомянули инвестиции в украинский рынок, и в этом смысле мы можем говорить об инвестициях в рынок польский, китайский или любой другой. Именно такого рода подход свойственен инвесторам европейской школы.

"Трамп — большой и серьёзный союзник Украины. При всей эксцентричности он разумный бизнесмен, который поддерживает процессы, ориентированные на результат. Вам нужен баланс, и Трамп его создаёт"

Американская же школа прежде всего говорит об инвестициях в личность, в команду, в проект или в индустриальный сектор. Для американского инвестора невероятно важно качество и личностные характеристики членов команды, опыт её успеха, надёжность, то, что мы называем track record, а также идёт ли инвестиционное предложение в ногу с существующими трендами.

Приведите примеры.

— Поделюсь интересным наблюдением: в Брюсселе есть организация "Ассоциация ангел-инвесторов Европы" (EBAN), в которую входят 350 тыс. ангел-инвесторов. Средний инвестор (по статистике EBAN) вкладывает в проекты приблизительно $50 тыс. в год, однако есть и вполне серьёзные игроки с инвестициями $5 млн в год. Эти игроки имеют большое финансовое влияние на европейский рынок. Плюс само членство в ассоциации подразумевает возможность перекрёстных инвестиций и синдикации.

Совсем недавно я был в Малаге на Форуме EBAN. Три дня подряд отобранные стартапы представляли свои проекты: было по 40 предварительно отобранных выступлений в день. В большом зале сидели инвесторы, слушали выступления и выбирали, куда, в какой проект можно вкладывать деньги. Культура всех презентаций базировалась на чётком шаблоне представления инвестиционного кейса, прежде всего на оригинальности предложения и перспективности данной инвестиции. Меня удивило, насколько мало презентующие говорили о себе, о своём положительном опыте, предыдущих успехах. При этом делался серьёзный акцент на локальных, страновых особенностях и перспективах.

Я уехал из Малаги с чётким ощущением, что европейский ангел-инвестор ориентирован на инвестиции в локальные проекты с очень небольшим желанием идти за пределы своего региона. О чём это говорит? О том, что инвестиции в малый бизнес вашим предпринимателям следует искать локально: это балтийские страны, Скандинавия, Польша и т. п.

Если же говорить об инвесторах международных, то тут нужно смотреть на команду и её квалификацию для международных рынков. Важно качество борда директоров, консультантов и готовность быть успешными вне фактора специфики конкретного региона.

Культура Кремниевой долины практически целиком основана на поддержке тех команд и начинаний, которые хотят изменить мир к лучшему. Тамошняя культура в каком-то смысле диаметрально противоположна тому, как работают в Европе. Дефицит не в инвестициях и инвесторах, их как раз очень и очень много. Реальным дефицитом являются качественные проекты и новые начинания проверенных команд и бизнес-лидеров.

Вот вы бизнесмен. Готовы вкладывать в Украину?

— В Украине очень много серьёзных проблем: коррупция, кризис политической системы, закупорка социальных лифтов, растущий уровень преступности. Состояние войны заставляет тратить ресурсы на неё, примитивирует политику и процессы принятия решений, создаёт на вой­не большой теневой бизнес. Украина становится фактором высокой неопределённости и зоной возможных конфликтов, что, безусловно, оказывает дестабилизирующее влияние, в том числе в глобальном масштабе.

Не буду продолжать список проблем, но даже того, что я перечислил, достаточно, чтобы чётко понять: украинский рынок сегодня в массе своей не интересен для инвестиций. Вопрос даже не в рисках, а в том, что ваша бизнес-среда не создаёт проектов, которые имеют более конкурентные и яркие преимущества, чем, например, проекты из Кремниевой долины, Швеции, Эстонии или Израиля. Впрочем, это совсем не исключает интереса к инвестициям в определённые проекты, людей, технологии. Украина по-прежнему богата на невероятно ярких людей. Их нужно искать, инвестировать в них и помогать развиваться. И тут для меня как бизнесмена Украина была и остаётся зоной интереса.

Приятная встреча. Гиви Топчишвили (слева) с главой Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе и третьим президентом страны Виктором Ющенко во время бизнес-форума Ukraine LEVEL UP

Теряя потенциал

Как, по-вашему, должно вести себя государство, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для развития бизнеса?

— Государство должно начать диалог с обществом и открыться к изменениям. Необходимо сформировать новую элиту украинцев, строящих будущее своей страны в глобальном мире в кооперации с США и ЕС, создать новое поколение среднего класса. Нужны поощрения, в том числе налоговые, для притока капитала и инвестиций, даже если эти деньги в своё время были выведены из страны.

Однако это не может идти исключительно как требование к власти. Обязательным условием успеха должна стать помощь государству со стороны среднего и крупного бизнеса. Я много разговариваю с представителями украинского бизнеса, и мне кажется, что люди готовы помогать, они понимают и разделяют данную точку зрения.

Когда вы в последний раз были в Украине?

— Год назад я приезжал на международный бизнес-форум Ukraine LEVEL UP, который проводит Ассоциация налогоплательщиков Украины под руководством моего друга Григола Катамадзе. Это очень хорошая площадка для диалога прогрессивных бизнес-элит, инвесторов, интеллектуалов и гражданских активистов в деле преобразования страны. То, что у украинских прогрессивных элит позитивные настроения, я заметил ещё в прошлом году, несмотря на то, что в стране была и продолжается гибридная война.

Как вы думаете, почему в украинском обществе, несмотря на бутафорные реформы, отсутствие реальных результатов, войну и потерю территорий, наблюдаются позитивные настроения у людей?

— Поспорил бы с тем, что у вас бутафорные реформы, скорее они недостаточно эффективны. То, что у вас появилось право безвизового выезда в ЕС, это результат ваших реформ. Проблема в другом: в неготовности украинского общества и элит ждать и работать на лучшую жизнь 3, 5 или 20 лет. Проблемы, которые есть у Украины, к сожалению, решаются не за год и не за два. Зато у вас наконец профицит бюджета, повышаются пенсии. Нам всем свойственно критиковать то, с чем мы живём ежедневно, видеть только одну сторону медали. Например, сегодня, что бы ни сделал Трамп в Америке, это сразу не нравится демократам. Но если его действия, реформы и их внешние проявления дают позитив для жизни людей, значит, результат есть, и это главное.

"Дефицит не в инвестициях и инвесторах — их как раз очень много. Реальный дефицит — качественные проекты и новые начинания проверенных команд и бизнес-лидеров"

У вас ещё одна гигантская проблема — коррупция. Даже не смешно, когда весь мир смотрит на хоромы вашего бывшего президента и смеётся. Но у вас хотя бы хватает сарказма сделать из этого что-то вроде открытого музея и сказать: "Смотрите, мы тоже над собой смеёмся". Это первый маленький шаг к открытому обществу, обществу, ориентированному на созидание.

Украинский парламент разделился на тех, кто выступает за разрешение продажи сельхозземель иностранцам, и тех, кто категорически против этого. Последние говорят, мол, мы потеряем Украину, если граждане других стран начнут покупать наши земли. Каково ваше мнение?

— Продажа земли иностранцам — это сценарий, который применяется с большой осторожностью. Тут важно построить жёсткую регуляторную базу и обеспечить отсутствие коррупции и злоупотреблений в данном вопросе. Без этого действительно есть риск потерять страну. Как вы думаете, кто быстрее всего зайдёт в Украину в случае принятия закона о продаже земли иностранцам и иностранным компаниям? Не немцы и американцы окажутся первыми в очереди, а прежде всего китайцы и русские. Следует ожидать резкого роста миграции из стран ближневосточного региона. Спросите себя, вы готовы к этому, есть ли в обществе готовность встретить принципиально новые для себя вызовы?

Украинский вопрос

Какой видится из США политика команды американского президента в отношении Украины?

— Дональд Трамп — это большой и серьёзный союзник Украины, как минимум потому, что он при всей эксцентричности разумный бизнесмен, который поддерживает процессы, ориентированные на реальный результат! Вам нужен баланс, и Трамп его создаёт и поддерживает. Именно этот баланс позволяет удерживать мир в Украине, пусть и в состоянии гибридной войны, в некотором смысле контролируемой.

Сегодня в украинском обществе Петра Порошенко часто критикуют за то, что спустя почти четыре года президентства у него всё ещё остаётся бизнес в России. Как бы американцы отреагировали, окажись их президент в подобной ситуации?

— В Америке это невозможный сценарий. Столетия формирования свободного общества сделали американцев намного более нетерпимыми ко многим проявлениям этически принятых во всём мире норм. Поэтому реакция американского общества была бы жёсткой. Но Пётр Порошенко представляется мне умным политиком, президентом, который решает трудные задачи в переходный и болезненный для страны период.

Почему на американских выборах вы поддержали Дональда Трампа?

— Я реально считаю, что страна в том виде, в каком её оставил президент Барак Обама и его администрация, находится в опасной фазе развития. Либерализация общества может привести к бесконтрольности, когда борьба за права меньшинств и принятые льготы часто превращают их в паразитирующий класс, когда ставятся под сомнение основные постулаты капиталистического мира.

"Не забывайте, что для американцев совсем недавно такой страны, как Украина, вовсе не существовало"

Колоссальный баланс Федрезерва (по сути, речь идёт о внутреннем госдолге, вложениях Федерального резерва в казначейские облигации, количество которых стало стремительно расти после кризиса 2008 года. — Фокус), который вырос с $869 млрд на август 2007 года до почти $4,5 трлн на начало 2015 года, не даёт повода для оптимизма.

Почему тогда рейтинги Дональда Трампа в США сегодня рекордно низки?

— Потому что СМИ находятся в руках демократов, идёт колоссальная борьба за дискредитацию Трампа и его команды. Он эксцентричная натура и даёт поводы очень болезненно себя кусать. Плюс в каком-то смысле уже началась борьба за следующие выборы.

На одной волне

Какова информационная картинка по Украине внутри США?

— Позитивная. Украина — это наш союзник, который нуждается в поддержке и которому нужно помогать. Американцы понимают, что Украина сегодня отвоёвывает свою независимость. Информации об Украине значительно больше, чем о любой другой стране. Больше даже, чем, например, об Израиле, у которого мощнейшее лобби и десятилетиями выработанная и отлаженная система взаимоотношений с Америкой. Не забывайте и то, что для американцев совсем недавно такой страны, как Украина, вовсе не существовало. Был большой Советский Союз. А сейчас в США узнали не только, что есть такая страна, но и то, что она ещё имеет силу и голос. Очень жаль, что институт лоббизма, такой важный в Америке, практически не работает по отношению к Украине. Это фактор, который нужно учитывать, и начать с этим работать уже в ближайшее время.

Российские каналы "Россия 24", "Первый", Russia Today оказывают серьёзное влияние на отдельные категории украинцев. Пропитанное их пропагандой сознание многих граждан Донецкой и Луганской областей сыграло значительную роль во время событий в 2014 году. Какое влияние на американского гражданина имеет тот же Russia Today, который работает и на вашего зрителя?

— Никакого, этот канал вообще не смотрят. Американцы — консервативный народ, а построить сегодня качественный канал, который бы люди смотрели, изменяя своим традициям и привычкам, невероятно сложно. Мне кажется, они в массе своей даже не знают, что канал RT существует.

Безусловно, команда RT умеет работать с контентом, и делает это качественно. Но вы спросили о другом: есть ли у них влияние на аудиторию? Ответ — нет. Плюс RT не имеет тех финансовых возможностей, которыми владеют CNN, BBC или, скажем, FOX. В Украине, например, есть большое влияние CNN на широкую аудиторию? Нет, потому что вам это не так уж интересно. У нас в каком-то смысле то же самое происходит с международными новостными каналами.

Вы долгое время работали в сфере медиа. Выделите основные проблемы этого бизнеса в Украине?

— Проблемы украинских медиа отражают проблемы всего общества — ограниченные финансовые возможности, ангажированность на определённые группы и отсутствие абсолютно свободных изданий. Медиа в Украине не являются четвёртой ветвью власти, несмотря на то, что создают большое давление на массы и имеют на них влияние. Цифровые каналы ограничены в своих возможностях. Зарплаты специалистов и их мотивация существенно ниже, чем у коллег в Европе, не говоря уже о США. Всё это, безусловно, дисконтирует медийный рынок, делает его слабым и зависимым, не позволяет вам идти в ногу с мировыми трендами.