НБУ: Цены в Украине растут быстрее ожиданий

Начиная с мая инфляция превышает первоначальные прогнозы НБУ, поэтому вероятность отклонения от центральной точки целевого диапазона (8 плюс минус 2%) более существенно, чем предусматривает текущий прогноз на уровне 9,1%.

Об этом сказал и.о. председателя Национального банка Яков Смолий в интервью изданию "Экономическая правда".

"К сожалению, начиная с мая инфляция превышает наши прогнозы. К ее ускорению привело подорожание четырех групп товаров. Причины подорожания - вне влияния монетарной политики", - сказал Смолий.

Он отметил, что на сырые продукты питания, прежде всего фрукты и овощи, выросли цены из-за неблагоприятных погодных условий весной этого года и в августе.

Кроме того, были повышены акцизные тарифы на табачные изделия, что также повысило индекс потребительских цен.

Пошли вверх цены на мясные и молочные продукты. Это вызвано сокращением их предложения на внутреннем рынке из-за того, что украинские производители начали поставлять эту продукцию в еврозону, а объемы производства не увеличились.

"Итак, мы видим вероятность отклонения от центральной точки целевого диапазона, который мы таргетируем (8 плюс минус 2%) более существенно, чем предполагает наш текущий прогноз на уровне 9,1%. Важно помнить, что режим инфляционного таргетирования направлен на обеспечение понятности и предсказуемости действий центрального банка и в случае, если Нацбанк не попал в цель, надо объяснить, почему так произошло и что он сделает, чтобы этой цели достичь", - добавил Смолий.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в августе 2017 года по сравнению с июлем снизились на 0,1%.