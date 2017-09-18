Бюджет Администрации президента увеличится почти до миллиарда гривен

Из них 56 миллионов предлагается выделить на научные исследования в сфере государственного управления

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить бюджет Государственного управления делами для обслуживания и организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации на 17,7% до 965,4 млн гривен в 2018 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2018 год №7000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, сообщают Украинские новости.

Госбюджет 2017 года изначально предусматривал 746,6 млн гривен на обслуживание АП, в июле финансирование этой программы было увеличено на 9,8% (73,2 млн гривен) до 819,9 млн гривен, а в 2018 году предлагается увеличить еще на 17,7% (145,5 млн гривен) до 965 млн 379 тыс. гривен.

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В целом финансирование Госуправления делами предлагается увеличить на 1% (25,8 млн гривен) до 2 млрд 395,4 млн гривен.

Из средств, предусмотренных для аппарата Госуправления делами, 647,4 млн гривен предлагается выделить для предоставления медицинских услуг больницами, 252 млн гривен - для подготовки кадров и повышения квалификации работников госуправления и для подготовки научных кадров по вопросам стратегических проблем внутренней и внешней политики, 200 млн гривен - на реставрацию Мариинского дворца в Киеве.

Еще 69,9 млн гривен предлагается предусмотреть на поддержку санаторно-курортных учреждений здравоохранения, а 69 млн гривен - на сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках.

56 млн гривен предлагается выделить на научные исследования в сфере государственного управления, а 55,2 млн гривен - на поддержку национального камерного ансамбля "Киевские солисты", Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал", информационного бюллетеня "Официальный вестник Президента Украины".

На изготовление государственных наград предлагается выделить 47,6 млн гривен, на государственные премии - 1,7 млн гривен.

Напомним, военный бюджет Украины в 2018 году составит около 83 млрд грн.