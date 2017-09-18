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Главная » Деньги » Бюджет Администрации президента увеличится почти до миллиарда гривен

Бюджет Администрации президента увеличится почти до миллиарда гривен

Бюджет Администрации президента увеличится почти до миллиарда гривен
Иллюстративное фото

Из них 56 миллионов предлагается выделить на научные исследования в сфере государственного управления

18.09.17 290
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Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить бюджет Государственного управления делами для обслуживания и организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации на 17,7% до 965,4 млн гривен в 2018 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2018 год №7000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, сообщают Украинские новости. 

Госбюджет 2017 года изначально предусматривал 746,6 млн гривен на обслуживание АП, в июле финансирование этой программы было увеличено на 9,8% (73,2 млн гривен) до 819,9 млн гривен, а в 2018 году предлагается увеличить еще на 17,7% (145,5 млн гривен) до 965 млн 379 тыс. гривен.

В целом финансирование Госуправления делами предлагается увеличить на 1% (25,8 млн гривен) до 2 млрд 395,4 млн гривен.

Из средств, предусмотренных для аппарата Госуправления делами, 647,4 млн гривен предлагается выделить для предоставления медицинских услуг больницами, 252 млн гривен - для подготовки кадров и повышения квалификации работников госуправления и для подготовки научных кадров по вопросам стратегических проблем внутренней и внешней политики, 200 млн гривен - на реставрацию Мариинского дворца в Киеве.

Еще 69,9 млн гривен предлагается предусмотреть на поддержку санаторно-курортных учреждений здравоохранения, а 69 млн гривен - на сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках.

56 млн гривен предлагается выделить на научные исследования в сфере государственного управления, а 55,2 млн гривен - на поддержку национального камерного ансамбля "Киевские солисты", Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал", информационного бюллетеня "Официальный вестник Президента Украины".

На изготовление государственных наград предлагается выделить 47,6 млн гривен, на государственные премии - 1,7 млн гривен.

Напомним, военный бюджет Украины в 2018 году составит около 83 млрд грн.

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