Кабмин предлагает Раде поднять акциз на сигареты в пять раз до 2025 года

К этому времени доля акциза в розничной цене на табачные изделия может достичь 60%

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №7110-1 о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, что увеличит налог почти в пять раз до 2025 года. Об этом сообщает Украинская правда.

Предлагается путем внесения изменений в Налоговый кодекс довести акциз на сигареты до 90 евро за тысячу штук до 2025 года. Сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро (596 грн) за тысячу штук.

"В частности, проектом предусмотрено ежегодное увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия: в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня 90 евро за 1000 штук", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что с 1 января 2025 доля акциза в средней розничной цене на сигареты будет составлять как минимум 60%.

Целью проекта называется выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в частности, акцизный сбор с продажи сигарет должен соответствовать уровню, определенному в директиве Совета ЕС.