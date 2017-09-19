Украина одолжила за рубежом $3 миллиарда

Кабинет министров утвердил условия размещения первого с 2014 года рыночного выпуска еврооблигаций Украины, поручив Министерству финансов разместить облигации внешнего государственного займа на $3 млрд с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №696, опубликованном на сайте правительства.

В рамках выпуска будут эмитированы бумаги на $1,682 млрд для обмена и/или выкупа облигаций внешних госзаймов Украины 2015 года по цене $1,06 тыс. за $1 тыс. номинала первой серии облигаций и $1,0675 тыс. за $1 тыс. номинала второй серии, а также для выплаты начисленных процентов по этим бумагам.

Процентный доход по новым облигациям будет выплачиваться ежегодно 25 марта и 25 сентября, начиная с 25 марта 2018 года.

Погашение облигаций будет проводиться равными частями по 25% номинала 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

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Напомним, 7 сентября Министерство финансов сообщило о предстоящих встречах с инвесторами: 11-12 сентября в Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне, после чего наша страна с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на $1 млрд. По прогнозам экспертов, Минфин выпустит новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет с купоном 7,3-7,5% общим объемом до $2,5 млрд. При этом чистый объем денежных поступлений после вычета затрат на выкуп прежних облигаций составит около $1 млрд.