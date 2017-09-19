В Минфине рассказали, на что потратят взятые в долг $3 млрд

Министерство финансов направит средства от размещения облигаций внешнего государственного займа Украины на $3 млрд за вычетом расходов на выкуп еврооблигаций 2015 года, что составляет $1,318 млрд, на финансирование общего фонда госбюджета.

Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций Украины на $3 млрд, в рамках выпуска будут эмитированы бумаги на $1,682 млрд для обмена и/или выкупа облигаций внешних госзаймов Украины 2015 года и выплаты начисленных процентов по этим бумагам, пишет УНИАН.

"Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета", - сообщается на сайте Министерства финансов.

Министерство ожидает поступлений средств в результате первого с 2014 года выпуска облигаций внешнего государственного займа на $3 млрд уже 25 сентября.

"Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже "B-" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B-" рейтинговым агентством Fitch", - отметили в Минфине.

По информации Минфина, главными организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд на 15 лет. Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций, их погашение будет проводиться равными частями по 25% номинала, а процентный доход будет выплачиваться ежегодно, начиная с 25 марта 2018 года, по ставке 7,375% годовых. По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $64,196 млрд.