Государство планирует в 2018 году выдать молодежи лишь 47 льготных кредитов

И это на фоне 2,1 миллиарда гривен на годовое содержание Администрации президента

Кабинет министров Украины предлагает в 2018 году за счет специального фонда госбюджета увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 10%, или на 30 млн грн, – до 331,355 млн грн.

Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, указанные средства правительство планирует направить на предоставление 47 кредитов молодым семьям и одиноким гражданам на строительство или приобретение жилья.

При этом предлагаемый Кабмином государственный бюджет на 2018 год предполагает финансирование Госфонда содействия молодежному жилищному строительству за счет общего фонда госбюджета в размере 6,85 млн грн.

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Напомним, в проекте государственного бюджета на 2018 год сумма расходов на статью "Государственное управление делами", которая предусматривает расходы на содержание Института президента и сопутствующие программы, выросла на 1 миллиард гривен по сравнению с 2017-м годом, до 2,1 млрд грн. Непосредственно на "обеспечение деятельности президента и администрации президента" в следующем году планируется потратить 1 млрд грн.