В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет

Наибольший эффект от осовременивания пенсий ощутят те, кто вышел на пенсию до 2008 года включительно

Проект пенсионной реформы предусматривает 9-процентный ежегодный рост пенсий для граждан, которые, имея необходимый стаж, будут выходить на пенсию не в 60 лет, а позже. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"Возраст выхода на пенсию будет определяться размером страхового (трудового) стажа, то есть будет зависеть от добровольного выбора каждого работать легально. Более того, разработанная система бонусов позволит тем, кто будет иметь соответствующий стаж для назначения пенсии в 60 лет, добровольно выйти на пенсию позже и увеличить таким образом ее размер на 9 процентов за каждый год", – отметил он.

Кроме того, Шамбир отметил, что наибольший эффект от осовременивания пенсий в виде значительного увеличения их размера ощутят те пенсионеры, которые выходили на пенсию до 2008 года включительно.

По его словам, это означает, что все, кто вышел на заслуженный отдых и в девяностых, и в двухтысячных вплоть до 2008 года, получат существенное увеличение пенсий.

В то же время чиновник заверил, что осовременивание коснется и тех пенсионеров, которым пенсии назначались с 2008 по 2017 годы, однако в меньшем размере, поскольку показатели, по которым рассчитывались их пенсии, больше соответствовали современным.