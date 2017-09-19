Первая в мире сделка по покупке недвижимости за биткоины произошла в Техасе

В США совершена первая сделка по покупке недвижимости за биткоины. Сделка произведена в Техасе, где за криптовалюту был куплен новый дом.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на CoinTelegraph, брокер, сопровождавший процедуру отметил, что за 33 года работы в сфере покупки/продажи недвижимости, это самая быстрая сделка в его жизни.

Все произошло в течение 10 минут, когда криптовалюта была переведена в доллары США и отправлена на счет в банке.

Напомним, НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг.