НБУ: 30 грн за доллар, заложенные в госбюджет, – это технический показатель

Осталось посмотреть, как это "технически" отразится на украинцах

Курс гривны, который заложили в проект бюджета на 2018 год, нельзя воспринимать как прогноз.

Об этом в колонке для "Экономической правды" написал заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

"Обменный курс государственного бюджета – это лишь технический показатель, предназначенный для пересчета показателей доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте, в гривну. Ведь основной финансовый план страны должен утверждаться именно в национальной валюте", – пояснил он.

По словам Лепушинского, если гривна покажет в следующем году ослабление более значительное, чем заложили в бюджет, может возникнуть необходимость в середине года просить Верховную Раду внести соответствующие изменения.

"Поэтому логично, что во избежание такой ситуации Министерство финансов идет путем неоптимистических сценариев. Это означает, что правительство подходит к этому показателю как к техническому инструменту", – объясняет Лепушинский.

Он рассказал, что показатель курса, который правительство закладывает в госбюджет, рассчитывается Министерством экономического развития и торговли, а не Национальным банком, хотя именно НБУ подает правительству свои прогнозы относительно монетарных показателей.

Напомним, курс гривны в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", который Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду, составляет 30,1 грн/$.