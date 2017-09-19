У Киева с Астаной будет трубный спор в ВТО

Украина направила запрос во Всемирную торговую организацию о начале спора с Казахстаном об ограничении импорта украинской трубной продукции.
Об этом сообщил источник в правительстве, сообщает УНИАН.
"Мы направили запрос в ВТО о начале спора об ограничениях импорта украинской трубной продукции на территории Евразийского экономического союза, в частности Казахстана", - сказал источник агенства.
Отметим, в мае прошлого года Украина обвинила страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению, Казахстан, Киргизстан и РФ в регулярных нарушениях норм и правил Всемирной торговой организации (ВТО) во время ряда специальных проверок и расследований, потребовав отменить ограничения на поставку металлической арматуры (прутков) и других товаров.
Напомним, США продлили отмену антидемпинговой пошлины для украинских труб.