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Главная » Деньги » У Киева с Астаной будет трубный спор в ВТО

У Киева с Астаной будет трубный спор в ВТО

У Киева с Астаной будет трубный спор в ВТО
Фото из открытых источников

Казахстан ограничивает импорт украинской продукции

19.09.17 30
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Украина направила запрос во Всемирную торговую организацию о начале спора с Казахстаном об ограничении импорта украинской трубной продукции.

Об этом сообщил источник в правительстве, сообщает УНИАН.

"Мы направили запрос в ВТО о начале спора об ограничениях импорта украинской трубной продукции на территории Евразийского экономического союза, в частности Казахстана", - сказал источник агенства.

Отметим, в мае прошлого года Украина обвинила страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению, Казахстан, Киргизстан и РФ в регулярных нарушениях норм и правил Всемирной торговой организации (ВТО) во время ряда специальных проверок и расследований, потребовав отменить ограничения на поставку металлической арматуры (прутков) и других товаров.

Напомним, США продлили отмену антидемпинговой пошлины для украинских труб.

 
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