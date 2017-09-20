Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту
Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту
Фото: открытые источники

Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту

Решение МАУ пойти по пути лоукостов и ввести плату за распечатку посадочных талонов другие авиакомпании пока не поддержат

Елена Романюк - 20.09.17 3915
1000

С 1 октября авиакомпания МАУ начнёт брать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров экономкласса внутренних и международных рейсов средней дальности. Избежать оплаты смогут пассажиры, путешествующие в экономклассе дальнемагистральными рейсами, в бизнес-классе всех рейсов, а также те, кто прошёл онлайн-регистрацию и сохранил на мобильном устройстве или распечатал выданный системой посадочный талон.

Все остальные путешественники, которые захотят получить посадочный талон на стойке регистрации в аэропорту вылета, вынуждены будут заплатить за это сумму в эквиваленте 10 евро в местной валюте.

Эта система в МАУ уже прошла апробацию. С 1 июля авиакомпания ввела такую опцию в тестовом режиме на маршруте Киев — Рига — Киев. При этом сбор за распечатку посадочного талона на стойке регистрации составлял не 10, а 20 евро.

"Мы приняли и пошагово реализуем программу оптимизации и автоматизации процессов обслуживания пассажиров", — объяснила решение компании спикер МАУ Евгения Сацкая.

По её словам, цифризация сервисов позволяет авиакомпании сократить расходы на содержание стоек регистрации и персонала хендлинговых компаний в базовом и внешних аэропортах, что, в свою очередь, открывает перед ней новые возможности по снижению стоимости билетов.

"Надеемся, путешественники довольно быстро привыкнут к нововведению, оценят удобство и преимущества удалённой регистрации и будут тратить на порядок меньше времени на предполётные формальности", — отметила Сацкая.

Вынужденные навыки

МАУ превращается из локального игрока в региональную компанию бюджетного типа. Со всеми её преимуществами и недостатками

Не вызывает сомнения, что часто совершающие перелёты украинцы давно освоили опцию регистрации на рейс онлайн. Мало того, что это даёт возможность выбирать самостоятельно место в салоне, так ещё и не приезжать в аэропорт к открытию стойки, не стоять в очереди, а позволяет сбросить багаж на drop-off и сразу же пойти на контроль на авиационную безопасность. При условии, что в кармане распечатанный посадочный или его электронная копия, загруженная в телефон или планшет.

"Лоукосты уже давно ввели плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту. Например, у авиакомпании Ryanair такая услуга стоит 45 евро, если вы забыли зарегистрироваться в режиме онлайн, и 15 евро, если вы сделали онлайн чек-ин, но забыли свою распечатку", — говорит авиационный эксперт Богдан Долинце.

В Украине взимают плату за регистрацию AirBaltic, Wizz Air и дочерняя компания El Al — лоукост UP. Из бюджетных компаний пока бесплатно регистрирует пассажиров в аэропорту арабский лоукост Flydubai.

В ногу со временем

Что касается классических игроков, то, по словам экспертов, любая авиакомпания может ввести в Украине такую практику, как это сделала МАУ. Ведь это скорее мировая, а не отечественная тенденция.

"Многие авиакомпании в мире сегодня идут на такой шаг — зарабатывать нужно на всём", — отмечает генеральный директор Украэропроекта Кирилл Новиков.

Например, по данным Долинце, одновременно с МАУ систему платежей за распечатку посадочных талонов в аэропорту внедряет и Lufthansa. Правда, пока только в Германии.

В Украине же зарубежные компании зарабатывать на этом не спешат. Как замечают эксперты, не те обороты.

Кроме МАУ не будет желающих проводить такую политику и среди украинских компаний, уверены эксперты. Ведь она предусматривает не только плату за распечатку посадочного талона, но и развитие новых технологий регистрации, а это требует больших вложений. "Это дорого и для небольших игроков неинтересно", — говорит Долинце.

Нововведение МАУ в очередной раз доказывает: она превращается из локального игрока в региональную компанию бюджетного типа. Со всеми её преимуществами вроде низких цен на билеты, но и недостатками — дополнительной оплатой за все мыслимые опции.

10
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
МАУ получила разрешение летать по шести новым маршрутамСегодня в Украине отмечают День авиацииМАУ хочет запустить авиарейсы в Дели и Торонто

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7629
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5337
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 8656
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5118
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4460
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5176
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4658
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 1894
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3434
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 5185
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 13148 / 25520
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 8030 / 8705
  3. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 5402 / 6375
  4. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 4899 / 5592
  5. Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции 3515 / 4228
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2920 / 34397
  7. Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии 2826 / 3691
  8. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 2339 / 3183
  9. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 2164 / 2859
  10. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 1799 / 8656
  1. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 23 / 8656
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 20 / 3183
  3. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 17 / 25520
  4. А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит 14 / 1664
  5. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 9 / 2844
  6. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 8 / 6375
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7 / 5130
  8. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 7 / 5592
  9. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6 / 5185
  10. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 6 / 34397
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.