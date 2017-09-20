Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту

Решение МАУ пойти по пути лоукостов и ввести плату за распечатку посадочных талонов другие авиакомпании пока не поддержат

С 1 октября авиакомпания МАУ начнёт брать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров экономкласса внутренних и международных рейсов средней дальности. Избежать оплаты смогут пассажиры, путешествующие в экономклассе дальнемагистральными рейсами, в бизнес-классе всех рейсов, а также те, кто прошёл онлайн-регистрацию и сохранил на мобильном устройстве или распечатал выданный системой посадочный талон.

Все остальные путешественники, которые захотят получить посадочный талон на стойке регистрации в аэропорту вылета, вынуждены будут заплатить за это сумму в эквиваленте 10 евро в местной валюте.

Эта система в МАУ уже прошла апробацию. С 1 июля авиакомпания ввела такую опцию в тестовом режиме на маршруте Киев — Рига — Киев. При этом сбор за распечатку посадочного талона на стойке регистрации составлял не 10, а 20 евро.

"Мы приняли и пошагово реализуем программу оптимизации и автоматизации процессов обслуживания пассажиров", — объяснила решение компании спикер МАУ Евгения Сацкая.

По её словам, цифризация сервисов позволяет авиакомпании сократить расходы на содержание стоек регистрации и персонала хендлинговых компаний в базовом и внешних аэропортах, что, в свою очередь, открывает перед ней новые возможности по снижению стоимости билетов.

"Надеемся, путешественники довольно быстро привыкнут к нововведению, оценят удобство и преимущества удалённой регистрации и будут тратить на порядок меньше времени на предполётные формальности", — отметила Сацкая.

Вынужденные навыки

МАУ превращается из локального игрока в региональную компанию бюджетного типа. Со всеми её преимуществами и недостатками

Не вызывает сомнения, что часто совершающие перелёты украинцы давно освоили опцию регистрации на рейс онлайн. Мало того, что это даёт возможность выбирать самостоятельно место в салоне, так ещё и не приезжать в аэропорт к открытию стойки, не стоять в очереди, а позволяет сбросить багаж на drop-off и сразу же пойти на контроль на авиационную безопасность. При условии, что в кармане распечатанный посадочный или его электронная копия, загруженная в телефон или планшет.

"Лоукосты уже давно ввели плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту. Например, у авиакомпании Ryanair такая услуга стоит 45 евро, если вы забыли зарегистрироваться в режиме онлайн, и 15 евро, если вы сделали онлайн чек-ин, но забыли свою распечатку", — говорит авиационный эксперт Богдан Долинце.

В Украине взимают плату за регистрацию AirBaltic, Wizz Air и дочерняя компания El Al — лоукост UP. Из бюджетных компаний пока бесплатно регистрирует пассажиров в аэропорту арабский лоукост Flydubai.

В ногу со временем

Что касается классических игроков, то, по словам экспертов, любая авиакомпания может ввести в Украине такую практику, как это сделала МАУ. Ведь это скорее мировая, а не отечественная тенденция.

"Многие авиакомпании в мире сегодня идут на такой шаг — зарабатывать нужно на всём", — отмечает генеральный директор Украэропроекта Кирилл Новиков.

Например, по данным Долинце, одновременно с МАУ систему платежей за распечатку посадочных талонов в аэропорту внедряет и Lufthansa. Правда, пока только в Германии.

В Украине же зарубежные компании зарабатывать на этом не спешат. Как замечают эксперты, не те обороты.

Кроме МАУ не будет желающих проводить такую политику и среди украинских компаний, уверены эксперты. Ведь она предусматривает не только плату за распечатку посадочного талона, но и развитие новых технологий регистрации, а это требует больших вложений. "Это дорого и для небольших игроков неинтересно", — говорит Долинце.

Нововведение МАУ в очередной раз доказывает: она превращается из локального игрока в региональную компанию бюджетного типа. Со всеми её преимуществами вроде низких цен на билеты, но и недостатками — дополнительной оплатой за все мыслимые опции.