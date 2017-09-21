Порошенко и Трамп будут говорить в течение часа

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа запланирована на 17:30 по киевскому времени и продлится в течение часа. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-офис Белого дома.

Встреча с Порошенко пройдет в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel. После этого американский президент проведет переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Турции.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что президенты планируют наметить конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам в сферах глобальной и региональной безопасности, обороны, экономического, энергетического сотрудничества.