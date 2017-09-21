Всемирный банк оценил успешность восстановления экономики Украины

Во Всемирном банке отмечают, что экономика в Украине стабилизировалась, и вернулся экономический рост. Об этом в ходе Украинского финансового форума сказала директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, передает Укринформ.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что этот рост является невысоким, и прогнозируют, что в этом году ВВП вырастет на 2%.

"Во Всемирном банке мы очень впечатлены тем, что за последние три года смогла сделать украинская власть, это ряд мероприятий, которые были воплощены, и в результате этих действий экономика стабилизировалась, и вернулся экономический рост, но он очень низкий. Мы прогнозируем, что в этом году он будет лишь 2%", – сказала Кахконен.

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Она отметила, что во Всемирном банке видели результаты Украины за последний квартал по ВВП – 2,3%, это неплохо, "но мы не видим каких-либо значительных рывков, то есть нет какого-то взлета в Украине, и из-за этого мы переживаем: ведь если рост продолжится на таком уровне, этого будет недостаточно для повышения уровня доходов населения и даже для выхода на тот уровень, который был в Украине до кризиса ".

Директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове отметила, что сейчас нет времени на раскачку, поэтому необходимы решительные шаги к реформированию.